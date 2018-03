En dialogo con nuestro medio, Carlos Achetoni de Federación Agraria, Aníbal Luna del POS de Real del Padre y Javier López de la especifica de agricultura de la Cámara de Comercio reclamaron la falta de respuesta ante la situación que vive el agro y convocan para distintas movilizaciones en “La olla” y Bowen.

Achetoni expresaba que “El motivo no es ninguna novedad de la situación que está atravesando el agro, lo que ya veníamos viendo y con lo que se agudiza al hacer un análisis concreto de lo que ha ido pasando y de que es lo que ha podido rescatar el productor en el pago de su producción, como lo veníamos diciendo va a ser muy complicado el invierno a atravesar y llegar a una nueva campaña”.

“Hicimos un petitorio muy escueto con tres puntos, el segundo y a medias se ha cumplido que es entregar algún crédito, pero el primero que es el de brindar una asistencia compensatoria a los productores no hemos tenido ninguna respuesta y en cuanto a ir conformando una mesa obviamente que sería un paso posterior. La preocupación es muy grande y hemos decidido realizar un plan de lucha”.

Aníbal Luna por su parte explicaba que: “En enero nos acompaño el Intendente, la Cámara, Federación y gente del Valle de Uco, el ministro, el sub secretario y el jefe de gabinete, hicimos el planteo, hasta el momento no tuvimos una respuesta concreta, después nos juntamos en la cámara con funcionarios nacionales y la misma gente y seguimos en lo mismo”.

“Los precios que ellos manejaban que se iban a mover en la fruta no son ni cerca de la realidad que vive el productor. Esos tres puntos tenían un orden hecho a propósito, si no tenemos los dos primeros el tercero no sirve. Nos han dicho que el Ministro nos recibiría a las entidades el miércoles a la mañana, lo que no cambia en absoluto el plan de lucha que traemos. Hasta que no nos sentemos con él y hablemos, nosotros no vamos a cortar el dialogo, pero si tienen que saber que estamos en una postura donde ya se ha pasado la cosecha, se perdió damasco, se perdió durazno y la ciruela ha tenido un precio nefasto”.

Javier López manifestaba que están muy lejos los precios que adelantaban los funcionarios. “Realmente esto ha llegado a un estado donde realmente es insostenible. Necesitamos si o si una respuesta porque no se han ocupado de esto”.

Mostro su descontento al decir que se está priorizando el fracking y dejando de lado la agricultura.

En lo referido a la convocatoria López dijo: “Nos juntaremos en La Olla el día miércoles a las 19:30 horas y en el ingreso a Bowen a las 20 el viernes. De la asamblea saldrá la movida que vamos a hacer, instamos a todos los que están de forma directa e indirecta relacionados con el agro a participar ya que esto es una lucha por el bien de todos”.

