Ricardo Luis Sager director del INTA San Luis, llevó a cabo una disertación en el Campo Los Huarpes de José Hernández sobre la calidad del agua una vez que está en el Acueducto.

Esta es su cuarta vez en la zona por lo que por su experiencia y conocimiento en la zona estuvo hablando con un grupo de productores acerca de cómo se puede poner el agua bebida de los animales dentro del sistema, que mejora se pueden incorporar al sistema y sobre las obras que se están desarrollando sobre los nuevos acueductos.

“Esta es una excelente oportunidad y el momento indicado de reunión en donde los productores se están anticipando a los beneficios de tener este acueducto que trae un agua de calidad. Lo único que hay que advertirles a los productores y colegas de la zona, es que al día siguiente de que haya agua no se van a empezar a ver las mejoras. Esto es algo que va a tomar un tiempo y los efectos beneficiosos se podrá ver a largo plazo de estar usando el agua en combinación con el agua natural que tienen en el acueducto. Esto no es algo en forma rápida esto es biología, el agua es un componente más del sistema productivo, y del ambiente pero que interactúa con otras condiciones. Lo que queremos es no generar expectativas de que mañana abren la canilla y que tengan un buen agua y pasado mañana tengan un alto porcentaje de preñez y un aumento en el peso los animales, hay que darle tiempo al tiempo, esto es un paso enorme el tener esta disponibilidad y esta calidad de agua”, expreso Sager.

Al recorrer los corrales se pudo ver a un grupo de vaquillonas en excelente estado aún sabiendo que con la alimentación que hay hoy en dia donde hay muy poca disponibilidad de pasturas y la calidad del agua, hay un buen potencial evidente en la zona, con lo que con este sistema de agua, los resultados a futuro serán excepcionales.

A.E