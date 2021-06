Luego de varios meses, el Partido Justicialista de Alvear reanudó sus actividades con la apertura de su sede departamental, ubicada en Diagonal Carlos Pellegrini 340, el pasado jueves 17 de junio cuando se nombraron coordinadores y se firmaron actas.

El concejal del Frente de Todos Homero Diberardino dialogó con F.M. Viñas sobre la importancia que significa la reapertura para poder contener a la militancia y estar a disposición de los alvearenses: ‘Es fundamental que la sede esté abierta y a disposición de la gente porque a pesar que no se celebraron las elecciones partidarias tenemos que empezar a trazar líneas de acción para ser una buena opción en las próximas elecciones teniendo en cuenta que en un mes cierran las listas‘, señaló.

En la misma línea subrayó que el peronismo local ‘debe tener puntos en común y no solamente ser una fuerza opositora sino llevar propuestas al Intendente Marcolini y soluciones al vecino’, y respondiendo a las críticas de sectores del PJ por haber acompañado el proyecto del Jefe Comunal sobre la toma de crédito para renovar máquinas y luminarias aseguró: ‘No somos un bloque que acostumbremos a decir no por capricho porque entendíamos que era un endeudamiento acorde que solicitaba el Intendente para la compra de máquinas en beneficio de los vecinos‘.

Parafraseando al ex presidente Juan D. Perón ‘primero la Patria, después el movimiento y luego los hombres‘, Diberardino consideró: ‘Tenemos que trabajar por los vecinos primero y sus realidades porque todos los meses nos pagan el sueldo y si estamos llevándoles problemas la política deja de ser agradable y después no creen en ningún miembro de la clase política‘.

Consultado sobre el ánimo de los vecinos para con los representantes políticos, el concejal manifestó: ‘He notado cuando recorro el departamento un descontento con la clase política por eso tenemos que tomar esta responsabilidad seriamente y sin egos porque no construyen. Hay que terminar el hecho de no mirar al otro lado porque también hay buenas propuestas como el proyecto de Julio Cobos para declarar el gas envasado como servicio público ‘.

‘Comparto y disiento con la gestión del Intendente pero cuando se trata de proyectos o medidas que son en beneficio de los alvearenses apoyo lo que proponga Marcolini‘, señaló y agregó: ‘Le presenté al Jefe Comunal un proyecto para instalar contenedores para la basura a fin de ayudar a los empleados municipales y cuidar el medioambiente‘.

Sobre las críticas que le hacen desde el mismo justicialismo, Diberardino declaró: ‘Aparentemente a algunos les duele mi manera de hacer política. No quiero renovar mi cara sino la forma de gestionar como visitando a los vecinos porque para hablar en su nombre hay que recorrer y hablar con ellos. No podemos cargarle todas las responsabilidades al Intendente sino ayudarlo desde nuestro lugar a resolver las problemáticas de los alvearenses‘.