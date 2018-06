En el Día Mundial del Donante de Sangre, Gustavo Perico Pérez manifestó su agradecimiento a aquellas 1050 personas que forman parte del banco donante de sangre y a todos aquellos hacen posible que se pueda combatir en un 80% esta gran demanda que había de gente solicitando donantes de sangre.

Hoy viajaron a Mendoza un grupo de personas, para donar sangre a un alvearense que se encuentra internado.

“Así que solamente agradecido del municipio ya que es el segundo año que nos apoyan y nos dieron la posibilidad de participar en la fiesta de la ganadería y sobre todo al grupo de chicos con la ayuda de Esteban Molero, quiénes son los que participaron de esta campaña. Es importante que la gente sepa que los listados de donantes voluntarios se encuentran en la guardia del municipio por intendente Morales, en la guardia Cecsagal por calle Zamenoff, y en los centros de salud de Bowen, Alvear Oeste y Carmensa, que son los 5 lugares que están abierto todo el año las 24 horas del día entonces no hay horario restrictivo”, explicó Perico Pérez.

Una nueva campaña se llevara a cabo en los festejos del distrito de Carmensa. El día 9 de julio en la Inauguración de la casa de la Cultura y en septiembre en el aniversario de Bowen en con el fin de poder aumentar el número de miembros que forman parte de este banco de donantes voluntarios y llegar a los 1.500.

Tener 1050 personas quiere decir que hay más del 2% de la cantidad habitantes que hay en el departamento como donante voluntario. Esto es muy significativo porque al margen de que hace muchos años Alvear es único departamento en el país que cuenta con este sistema, esta muy por encima de la media de donantes del país que no llega al 1%.

San Rafael está teniendo muchos inconvenientes con respecto a la donación de sangre. Alvear por suerte cuenta con un sistema y se espera poder continuar con el mismo.

Este es un arduo trabajo que ha venido realizando Gustavo Perico Pérez hace más de 12 años y gracias a Cecsagal que dono Led y unos bimestres energía. A eso se le suma un grupo de personas que viene colaborando en esta campaña donde se pretende como objetivo, llegar a los 1.500 donantes para fin de año.

¿QUIÉN PUEDE DONAR SANGRE?

Cualquier persona que cumpla con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Gozar de buena salud.

No haber padecido enfermedades que sean transmisibles por vía sanguínea como hepatitis B y C, Chagas, VIH, sífilis, etc.

No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales o que resulten riesgosas para contraer alguna de las enfermedades mencionadas.

No consumir drogas ilegales.

No haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

¿QUÉ ES LO QUE NECESITO SABER SI VOY A DONAR SANGRE?

Ayuno: no es necesario. Se recomienda ingerir previamente alguna bebida como mate, té, café, jugo azucarado o gaseosa. No consumir lácteos ni grasas previo a la donación.

Ropa: es conveniente ir con prendas cómodas y fáciles de arremangar.

Documentación: deberá concurrir con su Documento Nacional de Identidad.

A.E