En el Día Internacional de la Donación de Leche Materna, el Hospital Enfermeros Argentinos recomienda donar leche materna para salvar la vida de bebes prematuros.

Las madres que deseen donar deben tener en cuenta los siguientes requisitos, como tener un estilo de vida saludable, con esto se hace referencia a no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas de abuso.

Además deben autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina normales, al igual que toda aquella mamá que amamanta exclusivamente a su hijo y tiene algún excedente que esté desechando actualmente.

A.M