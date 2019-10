El 12 octubre de 1492 Cristobal Colón junto a sus marineros llegó sin saberlo a un continente, que luego sería llamado América. Con el tiempo esa fecha se impuso como el Día de la Raza, y desde hace unos pocos años en la Argentina se la denomina como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Este año el Día del Respeto a la Diversidad Cultural cae sábado y sí es feriado según el calendario elaborado por el Ministerio del Interior de la Nación.

¿Pero se pasa o no el feriado al lunes 14?

La gran duda es con el lunes 14 y muchos se preguntan si el que viene es un fin de semana puente y el comienzo de semana arrancará también con un feriado. Pero no: el lunes 14 no es feriado, es un “Día no laboral con fines turísticos”.

Esto quiere decir que el lunes 14 serán los empleadores los que decidan si sus empleados pueden gozar de un día libre o no según lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.

Como ha sucedido en los casos anteriores no habrá actividad en el sector público. Tampoco ese lunes habrá actividad bancaria y financiera.

Desde la Cámara de Comercio local informaron cómo se replicará en nuestro departamento (cuadro).

Recolección de residuos

La Dirección de Servicios Públicos informó que con motivo del feriado del próximo fin de semana, el lunes 14 de octubre “sólo habrá recolección tipo “A” (de cocina), a partir de las 14:00h. Todos los demás servicios serán restablecidos a partir del martes 15 de octubre en sus horarios habituales. Por tal motivo se solicita la colaboración de la población a fin de mantener la limpieza de la Ciudad”.

En síntesis

El sábado 12 es feriado, mientras que el lunes 14 es «no laborable» y ya se confirmó que no habrá actividad pública (escuelas, administración), ni bancaria (públicos y privados). El resto de los privados dependerá de la decisión de sus empleadores.

Los otros feriados que quedan

Lunes 18 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional (se adelante del 20/11).

(Día de la Soberanía Nacional (se adelante del 20/11). Domingo 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

(Día de la Inmaculada Concepción de María). Miércoles 25 de diciembre (Navidad).

F.B. (F.M. Viñas).