La DGE publicó los pasos a seguir en la modalidad virtual para los postulantes a suplencias en los denominados “cuarto llamados” para el nivel secundario, en donde se abre la posibilidad de que participen aquellos que no poseen bono de puntaje.

Si bien los procedimientos siguen siendo los mismos con la normativa que regula los concursos con carpeta de antecedentes para las diferentes modalidades del nivel secundario en los denominados 4to llamados y siguientes, la DGE por medio de la Resolución 1478 fija los detalles a aplicarse por la modalidad virtual, que rige excepcionalmente y mientras dure la emergencia sanitaria y administrativa de la Provincia de Mendoza.

ALCANCE: La norma es de aplicación para la modalidad virtual para los 4° y sucesivos llamados a suplencias en el Nivel Secundario de las Modalidades: Secundaria Orientada; Técnico Profesional (Capacitación para el Trabajo, Formación Profesional) y Jóvenes y Adultos (CEBJA – CENS).

ACLARACIÓN SOBRE LOS PSICOFÍSICOS: En lo referido al Certificado de Aptitud Psicofísica serán requeridos los que se encuentren comprendidos y regulados por la Resolución N° 029-DGE-2017 y Resolución N° 172-DGE-2017. Se deja aclarado en este acto que aquellos Certificados de Aptitud Psicofísica cuyo vencimiento hubiera ocurrido con posterioridad al 20 de marzo de 2020, se tendrán por válidos y automáticamente prorrogados mientras dure la actual situación de excepción que dio lugar a la declaración de emergencia sanitaria, administrativa y financiera de la Provincia de Mendoza.

Además vale recordar que en los 4to. llamados los postulantes que no poseen bono de puntaje pueden presentar certificado psicofisico alternativo tal como se detalla en la resolución 172-DGE-17.

REGISTRO DE TÍTULOS: Se recuerda que tal como se solía hacer en la etapa de concursos presenciales, la registración de títulos para obtener el Bono de Puntaje y para armar la carpeta de antecedentes se debe hacer en “Títulos y Estudios”, pero por ahora para este trámite se esta realizando con turno previo en Casa de Gobierno 2°piso Ala Este: Secretaría General, pero se debe solicitar turno al 261-7063811 de 9 a 13hs.

El anexo de la resolución 1478 detalla el paso a paso:

PROCEDIMIENTO Y DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO VIRTUAL DE SUPLENCIAS EN 4° LLAMADO Y SUBSIGUIENTES DE HORAS CÁTEDRA Y CARGOS INICIALES DEL ESCALAFÓN

1.0 Espacio para la inscripción de llamados a suplencia en 4° instancia y

subsiguientes.

1.1 En caso de poseer cuenta en GEM

El docente deberá dirigirse a:

http://dti.mendoza.edu.ar/gem/portal (introducir correo /contraseña).

GEM PAD (Docentes).

Llamados.

Postulación (ver momento de procedimiento punto 3.3).

1.2 En caso de no poseer cuenta en GEM

El docente deberá dirigirse a:

http://dti.mendoza.edu.ar/gem/portal y a partir de una cuenta de correo personal,

producir la vinculación de la misma.

Luego proceder según lo establecido en 1.1

2.0 – Documentación requerida a los postulantes para el llamado

2.1 Con Bono de puntaje.

2.1.1 Bono de Puntaje vigente con competencia para el espacio curricular aspirado (excluyente).

2.1.2 Declaración Jurada WEB, vigente y actualizada según RIT-2019-1107-

GDEMZA-DGE-(excluyente).

2.1.3 Certificado de Aptitud Psicofísica, vigente y correspondiente a la función a desempeñar. Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

2.2 Sin Bono de puntaje con idoneidad (certificación oficial), título o analítico de

nivel polimodal/medio/secundario, carrera de nivel superior y/o universitaria completa.

2.2.1 Título o analítico registrado por el Área de Títulos y Estudio de la D.G.E. con competencia para el espacio aspirado. Deberán ser adjuntados en formato PDF o JPG (excluyente).

2.2.2 Título o analítico de nivel Superior y/o universitario no registrado, para este caso deberá presentar título o analítico de nivel secundario registrado (excluyente).

2.2.3 Certificado de Aptitud Psicofísica vigente, en caso de poseerlo, y correspondiente a la función a desempeñar, o certificado de salud “apto para el ejercicio de la docencia” de efector público en cuyo caso, la vigencia para su consideración no podrá ser anterior al 01 de julio de 2019. Resolución Nº 029-DGE2017 y Resolución N° 172-DGE-2017. Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

2.2.4 D.N.I. Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

2.2.5 Constancia de CUIL. Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

2.3 Estudiantes de carreras de nivel superior o universitario (carrera incompleta).

2.3.1 Título o analítico de nivel secundario o certificado analítico registrado por el área de títulos y estudios de la D.G.E.

2.3.2 Certificado analítico incompleto, emitido por el organismo competente, firmado por la máxima autoridad de la casa de estudios.

2.3.3 Declaración Jurada WEB, vigente y actualizada según RIT-2020-1107- GDEMZA-DGE (excluyente).

2.3.4 Certificado de Aptitud Psicofísica vigente, en caso de poseerlo, y correspondiente a la función a desempeñar, o certificado de salud “apto para el ejercicio de la docencia” de efector público en cuyo caso, la vigencia para su consideración no podrá ser anterior al 01 de julio de 2019. Resolución Nº 029-DGE2017 y Resolución N°172-DGE-2017.Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

2.3.5 D.N.I. Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

2.3.6 Constancia de CUIL. Se presentará en formato PDF o JPG (excluyente).

3.0 Momentos del procedimiento.

3.1 Comunicación de la necesidad de cubrir suplencia.

3.2 Publicación del llamado.

3.3 Postulación docente a las horas o cargos aspirados.

3.4 Cierre de postulación

3.4.1 Validación de la documentación.

3.4.2 Elaboración del orden de méritos.

3.5 Devolución del orden de méritos y aceptación del docente de las horas o cargos ofrecidos.

3.6 Elevación del procedimiento y documentación ad referéndum de la Junta

Calificadora de Méritos de la modalidad a la que pertenezca la escuela. (Art. 261,

Decreto 313/85).

3.7 Inicio de la vía recursiva. (Impugnación).

3.1 Comunicación de la necesidad de cubrir suplencia

Entendiendo que las instancias de 1°, 2° y 3° llamados resultaron desiertas y sin necesidad de reiterar comunicación a la superioridad, se procederá a convocar a 4° llamado e instancias subsiguientes hasta cubrir la suplencia.

3.2 Publicación del llamado

Los llamados serán publicados por los medios, condiciones y formas dispuestos por la Resolución N° 1305/18 con una anticipación de 24 hs.

Se podrá realizar solamente un llamado por día, debiendo disponer de un intervalo de 24 hs. entre cada llamado, en caso de resultar desierto.

3.3 Postulación docente a las horas o cargos aspirados

3.3.1 Postulación a un espacio curricular

Los docentes podrán postularse para el espacio curricular aspirado, cuatro (04) horas antes del horario publicado para efectuar el llamado y hasta el horario dispuesto para la realización del mismo. El docente observará en el sistema la leyenda “postulado”.

3.3.2 Eliminar postulación

Los docentes postulados a horas cátedras y cargos, podrán darse de baja en cualquier momento hasta el ofrecimiento del mismo.

3.4 Cierre de postulación

Alcanzado el horario de la convocatoria del llamado, el sistema producirá el cierre impidiendo la inscripción de un nuevo postulante y la posibilidad de adjuntar nueva documentación. A partir de este momento la documentación presentada por los aspirantes quedará a disposición del responsable de la unidad escolar para su revisión y aceptación.

3.4.1 Validación de la documentación

La documentación presentada por los aspirantes será revisada por las autoridades de la escuela, con el fin de ser consideradas para la elaboración del orden de méritos, observando la pertinencia necesaria. La documentación requerida resulta excluyente como así también la no presentación o imposible lectura de cualquiera de los documentos importados en formato digital por el docente aspirante.

3.4.2 Elaboración del orden de méritos.

La autoridad escolar realizará la elaboración del orden de méritos. Se deberá tener en cuenta la siguiente normativa para llevar a cabo el mismo:

Secundaria Orientada:

a) Resolución N° 00047-DGE-2003

b) Resolución N° 2968-DGE-2015

c) Resolución N° 1312-DGE-2018

d) Resolución N° 3180-DGE-2019

e) Circular Nº 06-JCMES-2014

f) Circular Nº 07-JCMES-2014

Secundaria Técnico Profesional:

a) Resolución Nº 293-DGE-2019

b) Resolución Nº 081-DETyT-2011

c) Circular N° 02/2016 – JCMETyT

d) Acordada Nº 04/18 – JCMETyT

Capacitación para el Trabajo:

a) Resolución Nº 3179-DGE-2019

b) Resolución Nº 082-DETyT-2011

c) Circular N°3/2016 – JCMETyT

d) Acordada Nº 04/18 – JCMETyT

Formación Profesional:

a) Resolución N° 106-DGE-2019 (Sectores Competencia)

b) Resolución N° 109-DGE-2019 (Suplencia para cuartos llamados)

Secundaria de Jóvenes y Adultos:

a) Resolución Nº 930-DGE-2005

b) Resolución Nº 2752-DGE-2019

c) Resolución Nº 3182-DGE-2019

d) Circular Nº 03/2019 JCMEPJyA

e) Circular Nº 04/2019 JCMEPJyA

Centros de Educación Básica Jóvenes y Adultos:

a) Resolución Nº 484- DGE-1997

b) Resolución Nº 03/2019 JCMEPJyA

c) Circular Nº 04/2019 JCMEPJyA

3.5 Devolución del orden de Méritos

Transcurridas veinticuatro (24) horas del cierre, la escuela realizará la devolución correspondiente. Durante ese tiempo los postulantes verán en el sistema la leyenda “pendiente”, concluido el tiempo la autoridad expondrá el orden de méritos a todos los participantes, donde se visualizará quiénes están en condiciones de participar y quiénes no, por no cumplimentar con los requisitos necesarios. Quien esté en primer término contará con un máximo de 10 minutos para aceptar o rechazar, en caso de no hacerlo en ese tiempo, dará lugar inmediatamente al segundo postulante y así sucesivamente hasta cubrir el llamado. El docente que no ingrese quedará automáticamente excluido del llamado.

La designación será realizada por la dirección de la escuela en forma inmediata al postulante que acepte la suplencia; quedando la documentación a disposición de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, para su revisión, rectificación o ratificación de lo actuado.

3.6 Elevación del procedimiento

Finalizado el acto administrativo y cubierta la vacante, la dirección de la escuela procederá a armar un archivo con toda la documentación presentada que será elevada a la Junta Calificadora de Méritos correspondiente para su monitoreo y control del acto, quien ratificará o rectificará la designación del docente.

3.7 Inicio de la vía recursiva. (Impugnación).

El acto administrativo podrá ser recurrido ante la dirección de la escuela por el docente que considere necesaria dicha acción, el recurso deberá ser fundado, y se le dará trámite de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9.003. La impugnación deberá realizarse mediante la opción que da el sistema en el Botón de Impugnación, indicando con la mayor claridad posible cuál es la causa que motiva la impugnación, y detallando la prueba que entiende existe a su favor.

Links de descarga

RESOLUCIÓN 1458

ANEXO CUARTO LLAMADO VIRTUAL

