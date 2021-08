Sub Comisario José López.

Durante el fin de semana hubo 24 detenidos en la dependencia policial, 3 de los cuales continúan privados de su libertad por causas vinculadas a hechos de violencia de género.

El Sub Comisario José López, quien está actualmente a cargo de la Comisaría 14° por licencia del Comisario Pedro Constanzo, informó que hubo 24 aprehendidos por distintos motivos en este fin de semana. Tres de ellos ingresaron por causas de violencia de género y siguen detenidos.

Por otra parte, a 17 de los demorados le realizaron averiguación de antecedentes. Sobre el resto de los ingresos, López agregó: «Otras personas que estuvieron detenidas momentáneamente y que fueron citadas por la justicia para hacer algún proceso que era requerido».

Eventos deportivos.

El Subcomisario también se refirió a las actividades del deporte que tuvieron que abordar este fin de semana: «Hemos tenido varios eventos deportivos en los que no surgieron novedades, tanto en las canchas como en el autódromo. Y lo único que sucedió fue que un competidor que venía al autódromo tuvo una colisión en 143 y G, con una motocicleta, cuyo conductor tiene 15 años y no se percató del carro. El menor sufrió luxación en uno de sus tobillos y traumatismo de cráneo, pero no corre peligro por su vida».