En el equipo alvearense Defensores Avenida Chacabuco –del departamento- ningún jugador posó para un primerísimo plano de la tevé local y su escudo rojo y negro ya no luce en la crónica de la prensa deportiva.

Sin embargo, 33 años después Benjamín ‘El Ruso’ Alférez se dispuso a forjar un reencuentro de aquellos chicos que desde el año ‘84 hasta el ‘86 fueron “los jugadores de la calle Chacabuco”, como les gusta decir a ellos.

“La unión vecinal del barrio formó el club, con la idea de sacar a los chicos de la calle. El equipo tenía tres categorías infantiles, ganamos muchos campeonatos. En una oportunidad derrotamos a Independiente de Rivadavia de Mendoza”, cuenta Benjamín.

La pasión por la pelota convirtió en amigos entrañables a estos chicos del barrio San Carlos, una zona humilde de Alvear. “Teníamos muchas necesidades económicas, compartíamos siempre un té con pan, el fútbol nos enseñó a esforzarnos y cada uno pudo salir adelante”, contó.

El 10 de abril de 2015 falleció ‘El Nene’ Alférez, padre de Benjamín, quien fuera presidente de la unión vecinal e impulsor del equipo: “Fue un golpe durísimo, no lo podía superar. Entonces decidí que aquellos chicos del barrio debíamos volver a juntarnos, formé un grupo de WhatsApp y comenzamos a gestar el reencuentro”.

En julio del año pasado 30 de ellos volvieron a encontrarse en suelo alvearense, con más de 4 décadas encima, hijos y algunos incluso con nietos: “Nos dimos unos abrazos que a muchos nos hizo correr lágrimas, de repente éramos los mismos de hace mas de 30 años”.

Así surgió la idea de hacer una megafiesta el 25 de febrero, un homenaje a ‘El Nene” Alférez. El lugar elegido es la biblioteca de Oeste. “Ya vendimos 280 tarjetas y el salón tiene capacidad para 430 personas”, aseguraron los organizadores.

Pero no todo termina ahí porque el día después del festejo, en el estadio del Sport Club Pacífico se va jugar un partido entre los ex jugadores de la calle Chacabuco. La entrada consistirá en un alimento no perecedero para el merendero de la calle Circunvalación.

“Venimos trabajando con el merendero y ya le hicimos tres donaciones. Ellos están construyendo su sede por lo que sería bueno que la gente se acerque con materiales de construcción”, afirmó Benjamín. El merendero está en la misma zona donde ellos pasaron su infancia, por eso fue elegido para recibir las donaciones.

El fútbol los volverá a juntar, más de uno estará lento para canchas de 11, pero la solidaridad será suficiente para que “los chicos de la calle Chacabuco” vuelvan a fundirse en un abrazo de gol.

