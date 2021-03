Este martes asumió como Jefe de la Distrital II de Policía, que incluye a los tres departamentos del sur mendocino, el Comisario Inspector Pablo Domínguez, quien fue designado en lugar de Cristian Carvalho que a partir de ahora será jefe de los Cuerpos Especiales de toda la provincia.

Domínguez estuvo a cargo de Bomberos y Policía Vial, anteriormente se desempeñó en el Instituto Universitario de Seguridad Pública y fue titular de Comisaría 62° y Comisaría 46° (Bowen). Estará acompañado por Pedro Constanzo en Alvear, Miguel Sánchez en San Rafael y Hugo Alcalde en Malargüe.

Tras el escueto periodo en el que estuvo Carvalho al frente de la institución policial en la zona sur, secuencia que se repite desde hace varios años, Pablo Domínguez ocupará ese lugar para trabajar de forma articulada con la Justicia, los Municipios, el Gobierno y los vecinos en la necesaria lucha contra la inseguridad, que en los últimos meses ha mantenido una tendencia alcista.

F.M. Viñas dialogó con el nuevo Jefe de la Distrital II con el fin de conocer el plan de acción que aplicará la nueva administración en todo el sur provincial: ‘Es un enorme desafío el que asumo porque es la Distrital más amplia teniendo más del 50% del territorio provincial pero con los tres Jefes Departamentales de Policía trabajaremos para brindar mayor seguridad a los vecinos‘, aseguró.

Al consultarle sobre las estrategias que pergeñarán para disminuir la creciente ola delictiva, Domínguez aseguró enfáticamente: ‘Haciendo un análisis evaluamos cuántos delitos hubieron hace 5 años, cuántos hace 3 años y cuántos ahora, en algunos sectores del sur mendocino el delito ha bajado. Lo que si ha subido es la violencia con la que se cometen los delitos‘, y en la misma línea sostuvo que la lucha contra la inseguridad debe incluir a todos los actores sociales.

Sobre la importancia de denunciar los hechos delictivos, el Comisario Inspector consignó: ‘Cuando estuve en Bowen cambiamos algunos aspectos como por ejemplo que el vecino denunciara las problemáticas para que ante reclamemos ante la Justicia la autorización para actuar. Si no se denuncia, no se puede conocer la real situación y tampoco gestionar para que vengan más movilidades y recursos a dependencias policiales del sur‘.

‘La prevención es fundamental en cualquier lugar para combatir al delito’

Sobre las estadísticas policiales, que son imprescindibles para realizar un diagnostico de la situación y proyectar acciones concretas, Domínguez manifestó: ‘Es entendible el reclamo de los vecinos que han sido víctimas de la inseguridad pero no hay que vivir del pasado sino que entendiendo lo que pasó podamos proponer para la construcción de un buen futuro en este sentido. La sensación de inseguridad está en los vecinos cuando no hay respuestas y no se trabaja de forma conjunta‘.

En otro orden, aseguró que trabajará en mejorar la situación de las sedes policiales ayudando a gestionar para obtener más movilidades y mejores recursos para que el efectivo policial tenga las herramientas para dar respuestas: ‘Tengo que ver con que me encuentro para hacer un buen diagnóstico y comenzar con este desafío de que los ciudadanos estén seguros no solo los que viven el Km 0 sino lo que residen en todos los puntos de departamento‘, declaró.