Tras la extensión de la cuarentena obligatoria en Argentina anunciada por el gobierno nacional, una duda frecuente volvió a surgir entre automovilistas: ¿Cambian en algo las condiciones de los seguros de los autos? La respuesta la brindaron desde Triunfo Seguros de General Alvear.

“Nosotros a partir del 18 de marzo, Casa Central nos ordenó que debíamos cerrar la oficina por cuestión de seguridad por lo que cada uno de los integrantes trasladó los equipos a sus domicilios y desde allí seguimos brindando los servicios”, explicó sobre la modalidad de trabajo Jorge Perelli desde Triunfo Seguros.

Al ser consultado por la situación de aquellos que no pudieron pagar por la cuarentena, Perelli confirmó: “Aquellos que no tenían sistema de debito automático no pudiendo pagar, Triunfo atendió a clientes que nos dejó el dinero en la casa particular de un administrativo pero por el tema de seguridad. A todos aquellos asegurados que no pudieron pagarlo les comunicamos que lo van a poder hacer hasta una semana después de terminada la cuarentena por lo que se sigue con la cobertura a pesar del no pago”.

En caso de que un asegurado sufra un accidente de tránsito, destacó: “Entiendo que todo esto estaba paralizado porque no podíamos romper la cuarentena ya que está dado por Ley. La cobertura se sigue manteniendo lo que se posterga es la reparación en los vehículos por el tema de peritos”

“La compañía de seguros el día 26 podrían llegar a habilitarse el trabajo dentro de la oficina pero a puertas cerrada. No tenemos confirmado si será a partir del 6 de mayo lo que si Casa Central nos ha mantenido informados vía virtual pero aun no sabemos con precisión cuando será la reapertura de la oficina”, sostuvo sobre la normalización del servicio mediante la atención en las oficinas.

F.B. (F.M. Viñas).