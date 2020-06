Con la cuarentena en nueva fase y las flexibilizaciones de distintas actividades, desde Policía Vial recordaron extremar todas las precauciones a la hora de conducir ya que en los últimos días se han registrado varios accidentes de tránsito en nuestro departamento.

“Es importante recordar que la cuarentena no terminó– manifestó el Sub Comisario José López– y entendemos que el gran movimiento automovilístico se debe a que se ha flexibilizado la cuarentena con las nuevas medidas y apertura de actividades”.

“La conciencia social no ha sido tan buena porque observamos vehículos con 5 o 6 personas sin barbijos, desplazándose sin el cinturón de seguridad o sin las luces correspondientes por eso apelamos a que cada uno se cuide cuando va a conducir y siempre respetando las normas de seguridad vial”, subrayó el Sub Comisario a través de F.M. Viñas.

Al ser consultado por la documentación solicitada en los controles vehiculares, el efectivo resaltó que “se continúa solicitando al licencia de conducir y seguro pero en caso de que no tenga actualizada la licencia, no hay problema siempre y cuando el vencimiento se haya producido en el periodo de cuarentena porque comprendemos que no da abasto la oficina de emisión de registros para renovaciones. Si está vencida desde antes de la cuarentena corresponde sanción”.

Respecto a las nuevas disposiciones, López sostuvo: “Hay que respetar los horarios fijados para circular porque de lo contrario se dará actuación a la Unidad Fiscal como corresponde excepto aquellos trabajadores de restaurantes, cafés o locales que tienen permitido hasta las 23 horas”.

F.B. (F.M. Viñas).