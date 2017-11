La Asesora de la Mujer y Familia, Patricia Salice, estuvo presente en el programa Puntos de Vista de FM Viñas y habló acerca de los casos de violencia de género justamente en el día que se conmemora la no violencia contra la mujer.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre y recuerda el asesinato de las hermanas dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal (también conocidas como “las mariposas”). Opositoras al régimen de Trujillo, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de un jeep hundido en un barranco de Salcedo, en el noreste de República Dominicana. Hacía horas que las tres mujeres, activistas y militantes habían sido asesinadas por un escuadrón e introducidas dentro del vehículo para simular un accidente. Este crimen fue uno de los detonantes de la caída de su dictadura.

En 1981, el movimiento feminista latinoamericano asumió la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal para reivindicar la lucha contra la violencia machista. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que concreta los términos que definen la violencia contra la mujer (daños físicos, amenazas, psicológicos, o prohibición de libertad) tanto en la vida pública como en la privada.

Seis años después, el 17 de diciembre de 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre este tema.

“Lo que hay, es mayor visibilidad de casos, no podemos asegurar que hay más violencia, pero se toma más conocimiento y se hace más público. Para frenar esto, se requiere del cambio cultural, y social, del compromiso social para eliminar definitivamente la violencia. Esto implica no tomar la medida del no te metas, que es un tema privado del hogar” expresó Salice.

Y agregó “el cambio socio-cultural son nuevas masculinidades, es decir compartir las tareas del hogar, que no haya desigualdad, ponerse en los zapatos de la otra persona”.

Respecto a las estadísticas de femicidios comentó, “el año pasado hubo 21 femicidios, y este año se han registrado lamente 4. Esto no quiere decir que esté solucionado, solamente sirve para marcar la problemáticas y estudiar su porque e implementar acciones. Esta baja es porque hay un trabajo por detrás implementando las políticas públicas necesarias”.