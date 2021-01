El jueves a las 14 hs comenzará el Torneo Vendimia de Beach Vóley, que se disputará en el polideportivo municipal y culminará el día viernes: “Contamos con categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y primera, siempre priorizando las categorías formativas”, explicó el Profesor Adrián Moyano, quien detalló que hasta el momento hay unas 50 parejas inscriptas, toda una sorpresa que habla a las claras de las ganas de participar.

Moyano destacó el trabajo de infraestructura vinculado a esta actividad que se está realizando en el polideportivo: “Se hizo un cajón de arena que permite traer torneos de elite, que pueden ser provinciales o mendocinos, lo que nos acerca a un nivel más competitivo”, agregó a F.M. VIÑAS. Las inscripciones están abiertas hasta la noche de hoy, y se trabajará con un estricto protocolo, por eso es que el jueves se disputarán dos categorías y el viernes las restantes.

El profesor Roberto Simón se refirió a todos los torneos vendimia que han desarrollado con gran éxito durante la temporada: “Hemos querido destacar siempre la participación de las categorías formativas, ya se jugaron en Básquet 3vs3 y Fútsal, actualmente se está jugando el torneo de hockey”.

Simón hizo hincapié en la cantidad de inscriptos en cada uno de los torneos y el respeto por los protocolos sanitarios: “Fue una prueba de fuego, los padres aceptaron los protocolos porque les tenemos que pedir que acerquen a los chicos y se retiren. Los chicos cumplieron con los protocolos, con barbijos mientras esperan, se dividió el poli por sectores para que cada equipo estuviese en su lugar, realmente estamos contentos”.