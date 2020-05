Desde el 14 de mayo, estará habilitado el sistema on line para renovar con y sin modificaciones el Registro de Uso de la Tierra. El trámite es obligatorio para todas las propiedades con explotaciones agrícolas. Hasta el 31 de mayo se podrá tramitar.

La Dirección de Contingencias Climáticas recibirá a través de Internet las renovaciones y modificaciones del RUT en vista a la temporada agrícola 2020-2021. El sistema informático para tomar dichas declaraciones se pondrá en marcha el jueves con el objetivo de que los productores puedan realizar el trámite sin tener que trasladarse.

El plazo para completar los datos de cultivos y superficies en producción se extenderá hasta el 31 de mayo, como es habitual. El RUT es la identificación de las propiedades rurales de uso agrícola de Mendoza. En él se definen la ubicación, los cultivos que la componen y la relación con la persona o entidad que la trabaja, administra y comercializa sus frutos. Y es de suma importancia que este registro se mantenga actualizado para que, quienes quieran acceder al Seguro Agrícola puedan recibir los beneficios.

Debido a que muchos productores no tienen acceso a internet o no saben utilizarlo, desde la Dirección de Agricultura local ponen a disposición sus oficinas para asesorarlos y realizar el trámite. “El que no sepa o no pueda hacerlo puede acercarse a la Dirección en calle Sarmiento 33 de Ciudad, el día que le corresponda según la terminación del DNI”, manifestó el Director de Agricultura, Agustín Anzorena a F.M. Viñas.

En este caso deberán ir con el Rut vencido y documentación que indique que la propiedad es de él o que la arrenda.

A través de Internet se podrán realizar renovaciones del RUT sin modificaciones, es decir idéntica a la última modificación, y también realizar renovaciones con cambios. Para los casos de nuevos inscriptos o de sucesiones y otros, deberán comunicarse y presentar la documentación correspondiente a través de correo electrónico en cada delegación, según corresponda:

Delegación Sur: rbesa@mendoza.gov.ar

Renovación de RUT sin modificaciones:

En el caso de que no existan modificaciones en la propiedad en producción, se deberá ingresar al siguiente link https://bit.ly/solorenueva

Y completar el formulario y en el lapso de 72 hs recibirá en su casilla de correo electrónico, el certificado que deberá imprimir. Para realizar el trámite debe tener a mano los siguientes datos:

Correo electrónico (personal o el de una persona)

Apellido y nombre de la persona que realiza la renovación del RUT

Número de RUT,

Número de CUIT que figura en el RUT

Número de telefónico de contacto.

A.C.