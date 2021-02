El Delegado del SUTE en General Alvear negó que el sindicato se oponga a la vuelta a las clases presenciales y argumentó cuáles son las falencias que tiene esta intención de volver a las aulas. Falta de recursos, de inversión y poca precisión en cuanto a la modalidad de ecuación son los problemas que señaló Javier Viñolo.

En diálogo con FM VIÑAS, Javier Viñolo habló de la vuelta a clases y sentó postura sobre lo que piden de parte del sindicato. «No queremos contagios innecesarios de Covid por una presencialidad llevada adelante de manera inadecuada, sin contemplar lo que tiene que contemplar y sin los recursos que tiene que tener», expresó el Delegado, y aclaró: «No nos oponemos a la presencialidad. Se ha puesto a los sindicatos como los verdugos de la presencialidad y en realidad es algo que definen el Concejo Federal y Ministerio de Educación de la Nación, con los Directores Generales de Escuelas, que en nuestro caso es Thomas».

En pos de defender la vuelta a las aulas, afirmó: «Llamamos a la reflexión porque se observan algunas cuestiones que no están resueltas y nos oponemos a esto llevado de los pelos. Hay mucha improvisación y no está la inversión necesaria». Además de esta crítica, el representante del SUTE aseguró que no han sido convocados a expresar su opinión y agregó: «No saben qué van a hacer y le dan la responsabilidad al directivo de determinar de qué manera se va a llevar a cabo la presencialidad».

Y a pocos días de volver a la escuela con atención para alumnos de ‘trayectorias débiles’ (será el próximo 10 de febrero), Viñolo manifestó: «El lunes van a empezar las clases con la presencialidad que determina cada escuela, con su equipo docente, ya sea a un grupo reducido de chicos, con otro grupo al que tenes que virtual, o en la modalidad que sea». Ante esta incertidumbre, cerró: «Estas cuestiones no están solucionadas, estas preguntas no tienen respuestas».

En cuanto al manejo de la pandemia, el profesor expresó que tampoco hay directivas claras para actuar en casos de Covid. «Si hay contagios, ¿Quién va a correr con la responsabilidad?», cuestionó y explicó la situación que viven los docentes: «En la ART dejaron de cubrir los contagios de coronavirus una vez que pasaron 60 días de DISPO (distanciamiento), mientras que cuando estábamos en aislamento, si cubrían a los enfermos de Covid. Es una contradicción porque ahora estamos en una situación de riesgo».

Con estos inconveniente planteados, el Delegado del Sute afirmó: «Esas cosas hay que ponerlas en consideración y lo hemos dicho muchísimas veces. Lo que pasa es que se ha armado una cuestión tan política que tiene poco que ver con la realidad de la pandemia». Por esa razón, reafirmó su posición en contra de la presencialidad «si no se llevan adelante las medidas adecuados, en cuanto a desinfección y ventilación».

