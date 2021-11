El Director de Agricultura, Agustín Anzorena, y el Director de Desarrollo y Promoción Departamental, Carlos Ponce, explicaron el éxito del programa de entrega de plantines de tomate, con aumento en la producción.

En diálogo con Puntos de Vista, de FM Viñas, el Director de Agricultura Agustín Anzorena, expresó: «En 2016 empezamos con el programa. Hemos ido creciendo hasta llegar a 750 mil plantines, que representan unas 38 hectáreas, y este año se replicó con una cantidad de media hectárea a una para cada productor». Además, para una garantía en la producción, aclaró: «La condición que hemos puesto es que tengan riego tecnificado, y por eso afrontamos la recuperación de pozos de riego».

En cuanto a la devolución de la inversión que hace el Municipio para el crecimiento del sector, Anzorena agregó: «El año pasado tuvimos una recuperación del 85%. Dos productores no pudieron pagar por contingencias climáticas y dos o tres productores se niegan a pagar». En esos casos, aclaró: «Tenemos productores de 2016 y 2017 con deuda. Lamentablemente quedan fuera del programa porque no le vamos a quitar a otro productor que tiene la posibilidad de utilizar el beneficio».

En tanto que, en ese sentido, Carlos Ponce, agregó: «Hay una cuestión que no pasa por falta de sensibilidad ante diversas situaciones por las que no pueda pagar, sino que hay un impedimento legal ya que el Tribunal de Cuentas verifica las cuentas públicas de la provincia de Mendoza y no permite dar financiamiento cuando hay deuda».

En cuanto al impacto del programa, Ponce comentó: «Tenemos un rendimiento promedio de 70 a 75 mil kilos por hectárea y con algunos que han superado los 100.000. A eso apuntamos con los plantines, además de ayudar con asesoramiento en cuanto a fertilizantes y otros cuidados a tener en cuenta».

•L.A.