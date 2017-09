El Programa Comunidades con Valor destinado a emprendedores y PyMES lo trabajó en sinergia la Dirección de Cooperación Internacional de la Municipalidad con la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de nuestro Departamento y la Fundación Empretec del Banco Nación.

General Alvear fue el único Departamento de los 18 de la Provincia seleccionado por Empretec, el Banco Nación y las Naciones Unidas para realizar el Programa de Comunidades con Valor, con una duración de 6 a 8 meses. Este programa trabaja gran parte en el territorio y con los agentes claves de la economía local.

El Programa de Comunidades con Valor consiste en diferentes etapas, el dictado del taller Emprectec que consiste en 6 jornadas intensivas, un taller de responsabilidad empresarial y el acompañamiento en el plan de negocios, lo que se buscó es captar a todos aquellos emprendedores que ya tienen su marca, su proyecto, que ya se lanzaron al mercado pero que no lograron seguir por problemas financieros, técnicos o capital humano.

Este programa lo que hizo fue seleccionar treinta proyectos que puedan encontrar en este un salto cualitativo y puedan a futuro tener un trabajo digno y actividad formal, se busca diversificar los productos tradicionales, pensar productos nuevos para avanzar en el mercado del software, de la innovación y de la industrias culturales.

El capacitador del taller Juan de la Cruz Peralta manifestó: “hacemos un balance más que positivo, los emprendedores que han participado han podido internalizar todos los comportamientos que nosotros queríamos que hacen a un emprendedor exitoso y no solo eso sino que van a poder enfocarlo a su empresa. Esto ha funcionado como un aula taller, formaron una red de contactos que va a potenciar mucho a la zona, es muy importante para que se sigan instalando muchas empresas, la economía siga creciendo en escala y Alvear también”.

Además, el capacitador Juan de la Cruz Peralta agregó que el taller “Desarrollo del comportamiento del Emprendedor” que se está dictando en 39 países en el mundo en paralelo, trabaja con la persona, con el hábito, y luego con el desarrollo del plan, del negocio y donde ellos identifican su análisis F.O.D.A (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas) si es viable o no su proyecto, determinar los costos, la parte dura del proyecto, “Alvear, me demuestra que quiere crecer permanentemente, esto me produce nostalgia”, finalizó.