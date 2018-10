Los distintos partidos que integran el Honorable Concejo Deliberante de nuestro departamento, lograron ponerse de acuerdo y dar rechazo a la modificación de la 7722 y a la compensación de las energéticas.

La sesión que continuó en la mañana día de ayer y que se había comenzado el día jueves, por unanimidad, se mostraron en rechazo a este proyecto del senador Abraham para modificar la ley 7.722 y cualquier otro intento a futuro por modificar esta ley.

Recordemos que el senador peronista Alejandro Abraham (PJ-Unidad Ciudadana) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y reactivar la actividad en la provincia ya que “el pueblo no puede más, reclama trabajo, mejores salarios, esperanza, de poder desarrollarse y vivir mejor”.

“No nos habíamos sentado antes a elaborarlo, a veces es más fácil que cada bloque arme su propio proyecto y después lo unificamos ya teniéndolo en un papel. Estuvimos totalmente de acuerdo los 10 concejales, así que es un tema creo que no tiene mayor análisis que ese”, expresó Vinnitchenko.

Otro de los temas que entra en discusión es el tema de la tarifa de gas, donde se ha podido ver en los distintos medios de comunicación, que a raiz de la suba del dólar, el gobierno quiere que los usuarios paguen en 24 cuotas a las empresas, con el fin de compensar a las energéticas este desfasaje o brecha que genero la suba del dolar.

“Si uno lo traslada a lo que gana un jubilado puede ver que el dinero no le alcanzará, ya que un jubilado gana el mínimo y eso no es justo, entonces me parece que hay que rever esta decisión por parte del gobierno para ver de qué manera pueden reacomodar las cuentas sin que sea una Injusto Para los usuarios”, finalizó la presidente del HCD.

Desde el bloque del PJ-FPV, se había presentado un proyecto de resolución manifestando rechazo y el pedido archivo de los ambos proyectos de los senadores Abraham y Agulles, el cual fue unificado junto al pedido del bloque de la UCR.

“Este es un tema que atraviesa a todos los partidos políticos y en cada partido encontramos posturas diferentes, pero es bueno que desde Alvear se impulsen estas medidas y puedan ser imitadas por los demás departamento para que el gobierno nacional vea que todo el territorio mendocino está pidiendo el archivo y quiere que la ley 7722 quede como está, intacta y que no acepta ninguna modificación de cualquier flexibilización de esta ley, también nos negamos al fracking”, comentó la presidente del bloque del PJ-FPV Mirna Osorio.