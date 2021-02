Ante reiterados reclamos por parte de vecinos de distintos puntos del departamento debido a la continuidad de la ola delictiva, los miembros del Bloque Frente de Todos solicitaron una sesión especial para declarar la Emergencia en Seguridad en Alvear con el fin de dotar de mayores herramientas al Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad.

Según explicó a F.M. Viñas el Pte. del Bloque PJ, Ariel Andrés, declarar la emergencia en seguridad significa ‘trabajar más firmemente en el tema en base a un diagnostico profundo y facultarlo a nuestro Sr. Intendente modificar partidas para adquirir recursos como más cámaras, policías y movilidades para mitigar el delito‘ y reiteró la disposición de su bloque a disposición del Ejecutivo para gestionar la obtención de recursos para nuestro departamento.

Respecto a la conclusión de la sesión especial desarrollada en el recinto del Concejo Deliberante, Andrés indicó que el Bloque UCR-FCM no consideraba factible declarar la Emergencia en Seguridad ‘ante lo cual por ser mayoría se dictó una resolución para que visite Alvear el Ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino, con el fin de evaluar las estadísticas y comenzar a trabajar partiendo desde esos datos‘.

El concejal aseguró que ‘de todos los e-mail solicitando recursos enviados al Ministerio de Seguridad ninguno ha sido respondido‘ y ‘desde el Consejo de Seguridad local tampoco se los ha invitado a las reuniones con los vecinos‘, aunque desde el Consejo de Seguridad señalaron que si los han invitado pero desde el Justicialismo no han asistido.

Al ser consultado sobre las razones del crecimiento del delito, Andrés sostuvo que se debe ‘a la falta de trabajo‘ y a ‘no poder contener dignamente a la población porque muchos salen a delinquir porque no pueden llevarle la comida a su familia‘ por ende consideró que la solución comienza ‘con un trabajo arduo en modificar las legislaciones para garantizar mayores derechos a la gente de bien y que trabaja, no a la que delinque. Además hay que avanzar en un cambio cultural para que se vuelva a implementar la cultura del trabajo‘.