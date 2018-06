Ante la situación por la que han estado pasando los empleados municipales estos últimos días, debido al despido de personal cuya postura política es contraria al oficialismo, el concejal Javier García hablo del decreto 292 que sacó el Intendente el día viernes pasado, donde pone a disponibilidad a 9 empleados de la comuna con clase 10, 12 y 13 suprimiendo el cargo de los mismos.

“Esta es una situación que para nosotros es altamente confusa porque entendemos que estas situaciones deben de ser primero homologada dentro del concejo deliberante, donde esto nos genera muchas dudas porque tiene que ver con una cuestión estrictamente partidaria. Esto pone bastante en duda el esquema democrático municipal porque no se puede discriminar y manejar solamente la comuna con gente que simpatiza con el partido oficialista. Me parece que la comuna hoy en día tiene simpatizante de todos los colores políticos. Esto es una persecución lisa y llanamente política”, explico Javier García.

La sesión no pudo finalizar debido a que el Ejecutivo se levantó no se pudo continuar con el debate, por lo que concejales del PJ-FPV, solicitaron un análisis y reapertura de esta situación.

“No fueron capaz ni siquiera de traer los 9 expedientes, con la medida que tomó el Ejecutivo, estamos hablando de 9 familias que quedaron a disponibilidad de la amplia posibilidad de que se queden en la calle, estamos hablando de mamás que no van a poder mandar a sus hijos a los colegios donde lo están mandando, padres que estaban con sus hijos en la facultad y obviamente no van a tener que retirar porque no van a seguir estudiando. Estas son las cosas que realmente nos duelen como comunidad. Si el Ejecutivo quiere una restructuración me parece maravilloso pero no podemos permitir nosotros que dejen a empleados en la calle a través de esta reestructuración., está muy claro que aquí hay una cuestión estrictamente política porque los 9 empleados de quedaron por la calle son personas que simpatizan con el partido justicialista, “concluyó Javier García.

Este es un problema bastante crítico debido a que la sociedad atraviesa una situación complicada con respecto a la inflación, al problema tarifario, que lleva a muchas familias a no poder subsistir y esta medida tomada por ejecutivo de dejar familias en la calle, no deja muy bien visto la gestión del Oficialismo.

El bloque PJ-FPV puso sobre la mesa la situación en dónde se planteo un cargo de veterinario en un departamento casualmente con algunos familiares del ejecutivo, si se quiere una reestructuración, se debe hacer primeramente con la gente que esta dentro del municipio, ubicándola primero en los lugares donde se considera que debe haber una reestructuración y después manifestar la necesidad de ampliar o crear nuevos cargos o meter gente nueva dentro de sus departamentos.

A.E