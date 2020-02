Desde el Bloque del PJ del HCD, se ha pedido la presencia del Ing. Sergio Marinelli, luego de la polémica por las tomas ilegales en la cuenca del Atuel.

“Necesitamos que las explicaciones tienen que ser en forma general y a toda la ciudadanía que es lo que realmente ha sucedido con el robo del agua”, señaló Javier García.

“Queremos las respuestas adecuadas”, agregó, manifestando además la necesidad de saber cómo avanzan las investigaciones, “y quienes han cometido este delito realmente lo paguen”.

Por su parte Ariel Andrés cuestionó al Subdelegado Mario Barbieri y al Consejero del Río Gustavo Villegas “vemos que están lentos o no han hecho nada al respecto”.

“Vemos que están faltando al cumplimiento, los regantes aportan en tiempo y forma, si te atrasas te cortan el agua y río arriba usan el agua totalmente de forma indiscriminada. Me parece que ya llegó el momento de los regantes empiecen a hacer valer su derecho y que el funcionario que no cumpla con su deber, porque no puede o no quiere, que de un paso al costado y que el lugar lo ocupe a quien elijan los regantes”.

A.C.