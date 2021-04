La Obstetra Griselda Baldoni resaltó el esfuerzo del personal para suplir los obstáculos que le ha puesto la segunda ola de coronavirus al Sistema Sanitario y al Área de Obstetricia en particular.

En diálogo con FM VIÑAS, la Licenciada en Obstetricia Griselda Baldoni destacó el trabajo del Área de Obstetricia pese a las complicaciones por el aumento de casos de Covid-19. «Hay un compromiso que vemos cuando las papas queman. Porque se han garantizado los controles a las embarazadas, los derechos de los adolescentes en su salud sexual y reproductiva, al igual que para cada mujer del departamento», aseguró.

Además, la médica detalló: «Continuamos con varias campañas, la del PAP, mamografías y el DIU en el camión móvil. También seguimos con los cursos prepartos». Y debido a la preocupación que genera en la sociedad la pandemia, afirmó: «A pesar de los miedos, la gente entiende que es un espacio resguardado. Porque tienen miedo de que el bicho (coronavirus) esté en el Hospital y eso está en la comunidad, por eso la responsabilidad social es importantísima».

Asimismo, la obstetra explicó: «Les pedimos a las madres que concurran que si han tenido contacto estrecho con algún caso de Covid o si sospechan que tienen síntomas, queremos que lo comuniquen. No porque no se les vaya a brindar la atención, sino porque debemos resguardar al personal que necesita hacer controles, porque no podemos darnos el lujo de tener de la baja de un profesional».

Por último, manifestó: «Nuestro pilar es la salud preventiva, por eso las consultas no son rápidas, porque necesitamos educar, informar y que los conceptos queden claros». En este sentido, cerró: «Si la prevención la hubiésemos tomado con toda la responsabilidad, con la importancia que tenía usar el barbijo, lavarse las manos y evitar reuniones sociales, hoy no lamentaríamos esta situación».

•L.A.