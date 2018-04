Claudio Herrada, Gerente de la cooperativa eléctrica CECSAGAL, estuvo presente en el programa “Puntos de Vista” y habló importantes temas relacionados a las tarifas, destacando que en las últimas semanas recibieron más de 100 llamadas por días.

“Una de las pocas cosas que podíamos hacer, era fortalecer y sumar la mayor cantidad de usuarios a la tarifa social. Estamos reforzando esta campaña de adhesión mediante los comunicados en los medios de comunicación” expresó Herrada.

Y agregó, “la tarifa social, lejos de complicarnos, nos beneficia, porque sería menos el monto en la calle para cobrar y no nos afecta en la ganancia. Aparte de tarifa social, la parte impositiva era el otro tema de mayor importancia. Por ejemplo, si todavía hay alguna empresa no categorizada, pagará el 27% + 13,5% de IVA por penalización. Es decir, por no hacer el trámite ya sea en AFIP o por no presentarlo en la cooperativa. Un 40% incide mucho a la hora de pagar”.

Respecto a las consultas relacionadas a las tarifas, Herrada comentó que en las últimas semanas “hubo más de 100 consultas por día, en cuanto a la tarifa social, tarifa para jubilados, comercios no categorizados, entre otras consultas”.

Asimismo, el gerente de la cooperativa hizo referencia a la propuesta presentada en Nación por parte del Intendente Marcolini catalogando la misma como válida. Dicha propuesta era aumentar de 300kw a 450kw la cantidad de energía bimestral contemplada en para las tarifas sociales.

“La creo válida, porque un 60% de los usuarios estarían contemplados. Sería un beneficio para los usuarios. Pero debería ser apoyada no solo por el nivel provincial, sino por representantes nacionales”.

Y para finalizar, Herrada instó a que la comunidad alvearense continúe acercándose a las oficinas de la cooperativa para sumarse a la tarifa social.

E.A.