El gerente de la Cooperativa Eléctrica CECSAGAL, Claudio Herrada, mantuvo contacto con FM Viñas e hizo mención respecto a un nuevo incremento de la luz.

Herrada comentó acerca de lo que se ha estado discutiendo en los últimos días que tiene que ver con el VAD (valor al grado de distribución), el cual será para el mes de agosto.

Esto es producto de que el VAD se renegocia cada 5 años y el 31 de julio de este año terminaría el período que se está transitando.

Si bien el incremento seria del 10 %, no sería tan extremo como el ocurrido en los últimos meses. Pero el incremento es inevitable, debido a que con la política energía que ha planteado el gobierno Nacional de sacar un 60% del subsidio, y a que el valor del dólar de diciembre del año pasado estaba a $ 17 y hoy esta a $ 26.

“Nosotros tenemos que defender los intereses de los asociados, sobre todo el costo de abastecimiento. Del incremento que fue a nivel nacional, Cecsagal no obtiene ningún beneficio, porque todo esto va la generación, por lo tanto en eso no habría que hacer ningún planteo, en lo provincial nosotros si participamos activamente en lo que es el VAD, porque es lo que nos permite a nosotros funcionar y tener las obras necesaria. El planteo seria mediante un audiencia pública que se realizará en la provincia, pero aun no se nos ha informado de la fecha y es ahí en donde se hará presente el gobierno nacional, el Epre, distribuidoras y como así también, algunas organizaciones que se encargan de defender los derechos de los usuarios”, sostuvo Herrada.

Con respecto al servicio de internet, la Cecsagal ha tenido muchos problemas, principalmente en el día de ayer, donde se tuvo un corte de la tasa por parte de Telefónica Argentina S.A, la cual afectó a dos proveedores de internet del departamento.

A eso se le suman algunos otros problemas que ha venido arrastrando la Cooperativa, por lo que la gerencia y el concejo de administración, están trabajando para poder brindar todas las herramientas que tenga el sector de internet para poder corregir todas las desviaciones en cuanto a la calidad de servicio.

