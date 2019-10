En el mes de agosto la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Gobierno estableció mediante una resolución que los comercios exhiban los precios de los productos de la canasta alimentaria con cartelería que permita comparar cuál es el valor con IVA y cuánto sale sin IVA.

Desde la Dirección de Inspección General de la Municipalidad informaron sobre la atención al consumidor que comenzará a brindarse en los Distritos y el control sobre la devolución del IVA que se está aplicando en nuestro Departamento.

Hugo Molina, Director de Inspección General, comentó: «El mes que viene se va a empezar a trabajar con los distritos. Vamos a comenzar por Bowen donde la Oficina de Defensa del Consumidor se va a trasladar para recibir los reclamos que le competen. Allí la gente puede hacer valer su derecho respecto a mercadería que ha comprado, a garantías y todo lo que no corresponde. Es variado los ítems que abarca Defensa del Consumidor. Vamos a salir por todos los distritos con la intención de que cada 1 mes se los visite para tomar los reclamos así no acercan a la cuidad”.

Además se continúa trabajando con las medidas promulgadas desde Defensa del Consumidor Provincial tales como el controles de os precios cuidados, sin IVA y precios esenciales.

La medida que anunció el Gobierno sobre la eliminación del IVA para los principales productos de la canasta básica, es para casi todas las marcas del mercado, al menos las más consumidas por los argentinos.

La medida incluye a los siguientes productos: pan, leche fluida, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar. Pan y harina ya tributan 10,5%.

Resulta necesario que los productos alcanzados por la quita del IVA, sean debidamente identificados por los consumidores. Por ello, la cartelería debe ser exhibida en la góndola y su tamaño deberá permitir una fácil lectura por parte de los consumidores según establece la norma.

“Los precios esenciales son aquellos productos en los que no varía su precio. Los sin IVA hace referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. Además de ver sin cumplen o no con lo pedido debemos informar para que sepan cómo tener todo en regla. Hasta los mercados de barrio deben cumplirlo y si no les llega la información no pueden hacerlo” añadió Molina.

-¿Se multa a quienes no cumplan?

“Nosotros no multamos sino que enviamos un informe a Mendoza que son quienes realizan las multas. Algunos locales han sido ya multados. A nosotros nos delegan un poder desde Inspección pero la realización de las multas las hacen desde Mendoza”.

Caber recordar que el incumplimiento de la resolución, hará pasible al infractor de la imposición de las sanciones previstas en el artículo 57 de la Ley Provincial de Defensa del Consumidor Nº 5547.

Por otro lado, desde la Subdirección de Veterinaria cuentan con un veterinario y un inspector encargados de realizar los controles en carnicerías y vehículos de transporte: “Semanalmente se realizan bastantes decomisos de mercadería por no cumplir con lo reglamentado”.

R.B (F.M. Viñas).