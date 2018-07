Debido a la sequía que atraviesa el departamento, muchos de los campos y fincas se encuentran en riesgo de ser víctimas de incendios, muchos de ellos provocados de manera intencional.

Esta situación trajo al descubierto la triste realidad de los rodados de Recursos Naturales que, si bien están para combatir los incendios y los bosques principalmente en época de verano, sirven de mucha ayuda cuando bomberos y personal de defensa civil se ven superado por estas situaciones.

Adolfo Valverde Director de Defensa Civil informó que se están haciendo las gestiones pertinentes para que los vehículos pueden estar a disposición y en donde también reconoció el apoyo de empresarios locales quienes colaboran en el arreglo de dichos vehículos.

Durante los meses de julio y agosto son bastantes los focos de incendios que se dan en la zona de bajo riesgo y debido a que las condiciones climáticas no favorecen a la región, muchas de las personas de finca, con el fín de limpiar las mismas, queman pastizales en donde muchas veces debido a los fuertes vientos que azotan a la región, se les termina yendo de las manos, lo que provocan incendios que son muy difíciles de controlar, por lo que piden ayuda a bomberos cuando ésto se torna incontrolable, pero los vehículos para combatir incendios está fuera de servicio.

Valverde sostuvo que si bien los incendios no son injerencia de Recursos Naturales, la camioneta Ford Ranger está con motor roto y los dos camiones están con un desperfecto en la caja de cambio y el otro no tiene ruedas de auxilio, por ende no sale a las calles.

Se están llevando a cabo distintas reuniones y se están tramitando gestiones necesarias para poder corregir este tipo de reparaciones y que la movilidad de Defensa Civil esté disponible todo el tiempo, por las dudas en que la Dirección de Recursos Naturales así lo necesite.

A.E