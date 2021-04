El Director de Defensa Civil Adolfo Balverde reiteró los cuidados que debemos extremar con la calefacción en el marco de la actual temporada. También se refirió a las tareas que realizan en conjunto al Hospital y la limpieza de campos.

Cómo todos los años desde el área de defensa civil, se comienza a dar diferentes sugerencias a la hora de calefaccionarse y como usarla de moda adecuada, en diálogo con F.M. VIÑAS en el programa ‘Puntos de Vistas’ el Director de Defensa Civil expresó: «Hacemos este tipo de campañas con la colaboración de toda la prensa y bueno alertamos a la población de algunos tips que hay que ir observando en los domicilios para evitar intoxicación de monóxido de carbono». El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no tiene color y no lo podemos percibir cuando estamos respondiendo este gas.

Desde el área de defensa civil dan recomendaciones para realizar en esta época que comienzan los fríos, revisar los calefactores con personal matriculado, controlar la llama la que debe ser azul, no se recomienda el uso de hornallas ni horno para calefaccionar y es importante realizar limpieza de chimeneas de estufas a leña.

Entre las recomendaciones dadas una de las principales es ventilar los espacios donde tengamos algún artefacto de calefacción: «Como nos damos cuenta de algunos tipos de intoxicación de monóxido de carbono, sabemos que produce mareos, vómitos, dolor de cuerpo hay que estar muy atento con esto ya que la intoxicación por monóxido puede llegar a producir la perdida de la vida», agregó el funcionario.

Hoy en marco de la pandemia defensa civil está trabajando desde el inicio en colaboración con el área de salud, brindando movilidad a la hora de realizar traslado de insumos, a llevar hisopados y se están realizando desinfección en distintos edificios del departamento diariamente y cada vez que es requerido.