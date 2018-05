Los doce proyectos en contra del fracking en la Legislatura “llamaron” a los funcionarios del Ejecutivo a acercarse a la Casa de las Leyes a dar explicaciones.

Ayer hubo un primer cara a cara funcionarios del Gobierno y todos los partidos de la oposición, entre los que se cuentan el PJ, Podemos, el FIT y el PI, por un tema que se ha recalentado a lo largo de las sesiones.

Los responsables de dar explicaciones fueron el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, y la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, quien la semana pasada denunció haber sido agredida en una exposición sobre el fracking en San Rafael.

Del otro lado de la mesa, los legisladores de la oposición trasladaron las preguntas técnicas pero también reclamaron, desde lo político, abrir el diálogo y “transparentar” la información.

Si bien la posibilidad de extraer hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica está habilitada y no requiere de un debate legislativo, en la Casa de las Leyes reclaman desde hace algunos meses que se abra el debate en torno al tema.

Para muestra hay doce proyectos redactados por los diferentes partidos que van desde la prohibición lisa y llana a la solicitud que se abra una mesa de diálogo.

Al listado se suma un decimotercer proyecto que hay en la Casa de las Leyes, cuyo autor es el actual intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

El radical y sucesor de Alfredo Cornejo presentó, en su etapa de diputado, un proyecto para prohibir transitoriamente el uso del agua en el fracking.

LOS RECLAMOS

El debate ayer fue y vino entre los reclamos y explicaciones técnicas. “La actividad tiene los mismos riesgos que el petróleo convencional, lo más grave es un derrame superficial de aguas de formación utilizada para la fractura. Para estos casos existen protocolos clarísimos usados en la provincia durante décadas”, aseguró Guiñazú.

Pero también hubo reclamos políticos. En este punto, los legisladores de la oposición pidieron más transparencia en la información e hicieron referencia al debate que se da a nivel social.

“Hubo una subestimación a la incertidumbre y al consenso social que se necesita para realizar esta actividad”, reclamó el presidente del bloque Podemos en Diputados, Lucas Ilardo.

“Seguimos pensando que este es un problema que no se está dando suficiente transparencia. Las explicaciones técnicas las dan pero no nos están dando cómo se puede controlar en forma efectiva. Lo preferible es no hacerlo por las dudas que se dañe el ambiente”, consideró el diputado del Partido Intransigente, Mario Vadillo.

Sobre esto, el secretario de Ambiente, Mingorance dijo que “la confusión de la gente se generó por los circuitos informales de comunicación y los sectores políticos que alimentan las dudas en vez de ponerse a estudiar más el tema”.

En este sentido, en el Gobierno señalaron que podrían “profundizar” la comunicación. Los funcionarios se comprometieron a volver siempre y cuando la discusión vaya por los carriles técnicos.

¿QUÉ ES EL FRACKING?

Es una técnica para aumentar la productividad en un yacimiento de petróleo. La diferencia con la extracción convencional es que, en este caso, se necesita mucha más presión de agua para fisurar la roca madre para extraerlo. “Esto ya venimos haciendo en yacimiento convencionales desde hace 50 años”, explicó Guiñazú.

LEGISLACIÓN

La ley nacional 27.007 del 2014, sancionada en el gobierno de la ex presidente Cristina Fernández, promovió la actividad a partir de reducir las regalías y ampliar el tiempo de concesión del área. Esto fue en el contexto de explotación de Vaca Muerta.

El gobernador Alfredo Cornejo redactó este año el decreto 248 que reglamenta los aspectos ambientales.

EL CLIMA POLÍTICO

El tema está instalado en la opinión pública y es de gran sensibilidad política. Mientras todos los bloques de la oposición se suman al reclamo de los ambientalistas en contra del fracking, en el oficialismo lo defienden a capa y espada, aunque no en unidad.

