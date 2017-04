A dos días del paro nacional al que convocó la CGT, ya está armado el escenario provincial, que promete un día sin los principales servicios. Si bien en Mendoza, todo el espectro gremial anunció la adhesión a la medida de fuerza contra el gobierno nacional, llamó la atención ayer que uno de los gremios decidiera no sumarse: se trata de la Asociación Mendocina Profesionales de la Salud (Ampros).

El gremio que nuclea a los médicos tomó postura y dijo que se trata de un “paro político” y que sus trabajadores no se sentían representados por el reclamo, por lo que en una votación de la Asamblea de delegados, “el 99 por ciento dijo que no quiere adherir”.

“Teníamos la opción de adherirnos al paro con asistencia a los lugares de trabajo pero con asambleas, para no perder el presentismo, o no adherir directamente. Los delegados votaron no adherir ni siquiera simbólicamente”, explicó la secretaria gremial de Ampros, Claudia Iturbe.

De esta manera, los profesionales de la salud atenderán normalmente el jueves, aunque saben que “el paro va a ser de los pacientes”, ya que no habrán micros, mientras que la adhesión de los no profesionales (ATE) también los complicará.

En este sentido, y salvo por los médicos, se espera que el paro convocado para el próximo jueves 6 modifique el funcionamiento normal de todos los servicios. Entre hoy y mañana, cada gremio decidirá cómo lleva adelante su medida de fuerza, si protesta o corta una calle, además cómo se cubren los servicios mínimos que deben ser garantizados.

Un jueves paralizado

Ayer, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (Sipemom) confirmó, luego de algunas idas y vueltas, que el servicio de colectivos se sumará al paro, lo que terminará de complicar al resto de las actividades.

“Está garantizado el 20% como lo establece la ley, hemos hablado con Sipemom y Autam, se ha comunicado a todas las empresas tanto urbanos y suburbano, de media y larga distancia, que nosotros vamos a considerar el 20%. Si se hace más, no hay ningún inconveniente. Lo que sí ellos están planteando en la parte empresarial y del sindicato, arrancar el servicio a las 7 de la mañana cubriendo de las 7 a las 22, 23 el 20% de la frecuencia”, señaló en declaraciones radiales Carlos Matilla, titular de Transporte de la Provincia.

El servicio que presta la flamante Sociedad de Transporte Mendoza (STM), que maneja los Troles, también se verá afectada por la medida de fuerza, a partir de la adhesión de la UTA (Unión Tranviarios Automotor).

Las escuelas también tendrán su capítulo este jueves. Tanto los docentes de colegios públicos (SUTE), como de los privados (Sadop) y de la UNCuyo (Fadiunc) le pidieron a sus representados que no asistan a las aulas. Estos últimos, sumarán el jueves como el tercer día de paro, dentro de la medida de fuerza que viene realizando desde el inicio de clases.

La Administración Central tampoco atenderá el jueves. El secretario general, Federico Lorite, confirmó que ese día no atenderán las diferentes dependencias estatales, por lo que le pidió a la gente que pase sus trámites para otro día.

“Teniendo en cuenta la firma de las paritarias del 17%, hay mucha bronca en los estatales. La gente reclama que se vuelvan a abrir las mesas de diálogo, porque la inflación el año pasado fue del 40%” justificó Lorite.

Los bancos tampoco atenderán el jueves, ya que La Bancaria se suma al jueves de paro. El reclamo es contra “la política económica de este gobierno, que ha impuesto la caída de la actividad económica y la recesión del mercado interno, con una brutal devaluación”.

Otro gremio que se anotó es la Asociación de Trabajadores del Estado que, pese a su crisis interna, se sumará al paro. “En la semana se va a definir el punto de concentración, pero sí es seguro que vamos a parar”, confirmaron, por lo que también estarán afectados los servicios municipales, en la Administración Central, la Salud y en la Educación, espacios donde el gremio tiene representación.

Ampros no se suma y el resto critica

La decisión de Ampros, fundamentada en la consulta “soberana” de la Asamblea, no fue bien vista por el conjunto del resto de los gremios, que criticaron que la actitud “debilita” el pedido.

“Ampros salió en contra de todos los sectores, ellos han sido afines al Gobierno. Esto cae muy mal teniendo en cuenta los acuerdos sectoriales logrados y que la pelea la veníamos haciendo en conjunto con la Intersindical. Esta actitud nos perjudica a todos, al igual que la interna de ATE, que le hace el juego al Gobierno”, consideró el titular de Sitea.

En cambio, el gremio de los médicos no consideró que su decisión sea funcional al Gobierno, sino que la justificó en la decisión de los delegados y rescató que “las peleas que tenía que dar”, las dio, y muchos de los pedidos los logró en la última paritaria.

En este sentido, y haciéndose eco del malestar, la titular de Ampros, Isabel del Pópolo, dijo que recibió llamados de legisladores que le preguntaron “por qué antes sí y ahora no”.

Del Pópolo prefirió no dar nombres, pero el señalamiento apuntó al bloque del FpV. En este espacio, desconocieron el llamado e incluso se molestaron por la acusación.

Fuente: Diario Los Andes