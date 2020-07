Los diputados de Juntos por el Cambio no ahorraron críticas al Gobierno durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Representantes del Pro, la UCR y la Coalición Cívica advirtieron sobre la falta de un plan económico, rechazaron la reforma judicial y denunciaron discriminación hacia provincias no oficialistas.

El primero en hablar fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), quien arrancó con los tapones de punta contra Cafiero. “Ha tenido un mensaje lleno de odio, ¿está nervioso?”, le preguntó, y le reprochó: “Si hubiera cumplido con la Constitución, hoy sería la octava vez en venir a rendir cuentas. Es verdad, nunca les gustaron los controles, ni en doce años de gestión ni ahora”.

“Nunca tuvieron plan económico y no lo tienen. No enviaron el Presupuesto al Congreso porque no lo tuvieron ni lo tienen”, alertó De Marchi, y en ese sentido le preguntó al funcionario sobre las estimaciones de inflación, dólar y déficit primario para fin de este año.

El diputado habló de “tres mentiras básicas con las que ganaron las elecciones: prometieron aumentar las jubilaciones un 22% y las bajaron; iban a llenar las heladeras de los argentinos y hoy las heladeras están vacías; iban a poner a la Argentina de pie y lo que hicieron fue poner a los argentinos de rodillas”.

“Volvieron peores, llenos de odio y revancha. Se advierte en el rostro de la vicepresidenta y en el rostro desconcertado de Alberto Fernández de Kirchner”, ironizó, y remató: “El único plan que tienen es el de limpiar los prontuarios de la década más corrupta”.

Los invito a ver mi intervención en el Congreso, con motivo de la visita del Jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero. Publicado por Omar De Marchi en Jueves, 30 de julio de 2020

Luego fue el turno de otro mendocino, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, quien consultó “por qué la provincia de Mendoza recibe menos del 4% que le corresponde en cada uno de los programas de asistencia del Gobierno nacional para los gobiernos provinciales”, mientras que “provincias como Buenos Aires se llevan más del 50%”.

El jefe de gabinete después de siete meses de retraso en brindar su informe de gestión, llega 40 minutos tarde al recinto y arranca con el espejo retrovisor para justificar su relato cargado de consignas gastadas. pic.twitter.com/v7wItaYFsG — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 30, 2020

Desde el recinto, otro legislador que cargó contra Cafiero fue Jorge Enriquez, del Pro: “Le conozco la voz, por suerte, y pude apreciar que sus recursos literarios en sus tuits son módicos. Pensé que sus recursos oratorios eran superiores, con ese sentido que usted tiene y que tiene el kirchnerismo de una concepción alarista”.

“Ustedes inauguraron este período y al escucharlo a usted pienso en el espejo retrovisor, pienso en el odio serial. ¿Quién trajo el odio serial a la Argentina? ¿Nos vamos a remontar a 1905 con la Ley del Odio? Es bueno repasar la historia, no una concepción alarista que empieza cuando yo llego, de que el pasado no existe. No quieren discutir el pasado porque se sienten cómodos… el pasado ahí está, no se puede revertir”, dijo.

Enriquez se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial, ya que “no advirtieron que van a tener que nombrar la misma cantidad de fiscales y defensores que están nombrando con estos 46”.

A raíz de eso, el porteño consultó a Cafiero sobre el costo que tendría la ley promovida por el Ejecutivo “con infraestructura, equipamiento, remodelaciones, magistrados y empleados”. “Teléfono para el jefe de Gabinete: ¿Sabe que estamos pasando una situación terrible? Hay familias que están en la pobreza e indigencia… una pandemia que está devastándonos totalmente y pareciera que ustedes quieren darse esta fiesta, este carnaval de designar jueces, cuando la reforma judicial debería pasar por otro lado.

Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien asistió a la sesión de modo presencial, le preguntó a Cafiero si el Gobierno considera “oportuno, relevante y necesario” que el presidente y todos los funcionarios realicen una declaración jurada de intereses, además de la de bienes.

Recordó que Alberto Fernández “en dos oportunidades distintas declaró haber sido abogado de la empresa Repsol o YPF”, y además “dijo que asesoraba al grupo Indalo”. “Ahí hubo una confusión, o al menos no quedó claro, ¿fue a la empresa de combustibles o a otra empresa del grupo?”, interrogó.

En ese sentido, se refirió al proyecto de ley de moratoria que será tratado este viernes, donde “vamos a tener la oportunidad de saber si se está haciendo una ley a medida de un grupo empresario y de dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Sousa”. “Queremos saber, para preservar la imagen presidencial, en qué términos asesoró a ese grupo empresario”, insistió el “lilito”.

Pablo Tonelli (Pro) volvió a la carga con el tema del “ambicioso y costoso plan de la reforma judicial”, mientras “al mismo tiempo el Gobierno genera zozobra entre los magistrados al promover la revisión de traslados” en el Consejo de la Magistratura.

El diputado consideró que “hoy en día lo que más necesita la Justicia es la designación de nuevos magistrados” para cubrir vacantes.

“Hay alrededor de 250 vacantes de un total de algo menos de 1.000, es decir, estamos por encima del 25% de los cargos vacantes, y mientras tanto los pliegos duermen en algún cajón del Ministerio de Justicia”, señaló Tonelli.

F.B.