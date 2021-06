El Diputado Nacional por Mendoza Dr. Omar De Marchi fijó su postura en desacuerdo con la capitalización de la empresa IMPSA, luego del acuerdo de ‘rescate’ por parte de Nación y Provincia, oficializado este jueves con la visita de Alberto Fernández a Mendoza. A contramano de lo ocurrido con Vicentín, empresa que el Estado Nacional intentó expropiar, la empresa mendocina ya en manos estatales contará con tres directores representando a Nación y uno a Mendoza.

El legislador del PRO se mostró en contra del acuerdo al que considera perjudicial para los mendocinos por diferentes razones lógicas. En diálogo con F.M. VIÑAS, De Marchi planteó: ‘Es muy fácil tomar decisiones con la plata ajena, de los impuestos en este caso, porque si tuvieran que decidir con su propio dinero no lo harían‘, y en la misma línea recordó: ‘La historia de los fracasos de la Argentina creyendo que el Estado es el que resolverá las cosas tiene muchas décadas y los resultados siempre han sido negativos para el país. YPF, Aerolíneas son claros ejemplos‘.

‘¿Por qué a unos sí y a otros no?’, se preguntó De Marchi y argumentó: ‘En la situación de constante caída de la actividad económica en detrimento de las empresas y Pymes, por qué deciden bancar a IMPSA y no a las miles de pymes que están quebrando‘.

Según su visión, el Estado no debería jugar a ser empresario, mucho menos en un mercado extremadamente complejo como el de la innovación tecnológica que caracteriza a IMPSA: ‘El gobierno nacional no puede resolver cuestiones básicas como organizar la fila para una vacunación y cree que va a ser eficiente en administrar una empresa de alta sofisticación y competitividad. Por qué no se encargan de solucionar los problemas que afectan a los argentinos como la inseguridad, el deficiente sistema sanitario y la educación‘, señaló.

MENDOZA, ‘ASOCIADA’ A OTRA DEUDA

Explicó que el Estado Provincial como socio corre importantes riesgos teniendo en cuenta que la deuda de IMPSA es de alrededor de 500 millones de dólares y al asociarse, con los pasivos y activos, la Provincia está haciéndose cargo del 21% de esa deuda, ‘lo que representan cerca de 120 millones de dólares, o creemos que con la estatización la van a dejar ir a la quiebra. A este rescate le van a suceder otros y, lo peor de todo, con el dinero de todos‘, cuestionó el diputado nacional.

‘¿La salida? Dos opciones: no haberse metido, el gobierno debe invertir en salud, educación, seguridad, y no en tareas q no le son propias. O bien, si querían salvar IMPSA hubieran dado un crédito especial para fondear la compañía, sin asociarse a deudas y pérdidas futuras‘, publicó en su Twitter.

‘Seguimos subsidiando y poniéndole dinero a los vivos de siempre. Mendoza está poniendo plata para pagar, compramos una deuda‘, consideró el ex intendente de Luján de Cuyo, y agregó: ‘Con los 20 millones de dólares que se pusieron para rescatar IMPSA, se hicieron con el 80% de la participación de la empresa. ¿Ningún privado, particular o la propia familia Pescarmona quiso hacerse cargo? No cierra por ningún lado y además aparece el Estado bobo‘.

De Marchi vaticinó que en cuestión de tiempo el Estado se verá obligado a volver a capitalizar la empresa: ‘Si los que vienen administrándola desde hace décadas se han corrido ¿Un gerente va a salvar tamaña empresa? No va a funcionar‘, concluyó.