Desde hace tiempo, el departamento ha venido atravesando días bastante agitados, debido a que el día viernes pasado,mediante el decreto 292 que el Intendente autorizó la supresión de 9 cargos de subdirectores.

Tanto concejales, como el ejecutivo, sindicato y personal afectado por los despidos, se reunieron el día lunes en el HCD con el fin tratar de resolver esta situación que se torno arbitraria y muy confusa.

“Estaba presente el Director de Recursos Humanos y fue algo lamentable porque lo que el específico ni siquiera él sabía qué tipo de reestructuración era de la que estamos hablando, hicimos un par de preguntas y ya vimos que estaba fuera de foco de lo que se venía hablando los otros funcionarios como que lo querían salvar. Hasta que el Ejecutivo se retiro, parece que era más importante otras reuniones que la reunión es que nosotros estábamos planteando. Dimos ejemplos de lo que pasa en depósito, dónde tenemos un coordinador Inspector en el área el depósito y tenemos a un jefe sección de depósito que está en la guardia municipal, donde no sé si estarán castigados pero así empiezan, entonces llegará un momento en que van a sacar un decreto de la misma manera que esto, no sólo nosotros no lo vamos a permitir”, explico Darío Olguín.

La situación se torno bastante tensa, cuando el sindicalista le dijo a Facundo Quiroga, quién es el nuevo director de Recursos Humanos, y que en este corto tiempo, se ha tomado atribuciones qué no las tiene que tomar, las cuales se trajeron a colación en plena sesión y se dijeron ante los concejales y el público que estuvo presente en el HCD.

Parece que el Director de Recursos Humanos, había hecho notificaciones de decretos que no le correspondían y además se había tomado atribuciones de pagar un código, cuando éste debía pasar por la comisión.

Situación que hizo no le agradó al Ejecutivo, el cual se levantó El Ejecutivo y se retiró de la reunión en la cual se había solicitado la presencia del Intendente, ya que él es uno de los responsables de esta decisión, pero no se presentó.

Con respecto al tema de veterinario fue donde se cortó el dialogo y se levantaron. Resulta que el año pasado se aprobó una clase y hoy por hoy sacan a subdirectores, cuando ellos podrían haber reemplazado este que aprobó el mismo Concejo Deliberante qué fue enviado a través del departamento ejecutivo.

Se siguen creando cargo y poniendo a gente muy allegada al intendente, por lo que se puede apreciar el pánico de los empleados municipales debido a que tienen miedo de ser los próximos echados del municipio.

