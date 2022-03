El representante de SOEMGA Darío Olguín defendió el acuerdo paritario logrado con el Ejecutivo Municipal, en el cual se fija un incremento salarial del 40% dividido en cinco cuotas (con revisión en octubre) y calificó de ‘lamentables‘ los dichos del edil justicialista Ariel Andrés quien había repudiado el convenio.

Días atrás el Intendente Walther Marcolini y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de General Alvear acordaron un aumento salarial del 40%, dividido en cinco cuotas del 8% a pagar en febrero, abril, julio, agosto y octubre, mes en el que se revisará y actualizará conforme la inflación anual acumulada.

Tras los duros conceptos mediante los cuales el concejal Ariel Andrés (Frente de Todos) cuestionó el acuerdo señalando que ‘el sindicato carecía de comunicación con los trabajadores‘ y que ‘el convenio era parte de una maniobra ilegítima’, el referente del sindicato le respondió a través del aire de F.M. VIÑAS.

‘En primer lugar resulta lamentable lo que estuvo comentando el concejal Ariel Andrés porque su repudio es a nivel personal siendo que tuvimos un diálogo permanente esta semana pero el sabrá porque lo habrá hecho‘, disparó Olguín.

Contradiciendo la falta de diálogo entre SOEMGA y sus representados, según denunció Andrés, explicó: ‘Hemos estado charlando de forma permanente con el Ejecutivo Municipal y también bajando a nuestras bases y cuando hablamos de bases es que el sindicato está contando con 24 delegados en comisión directiva. Cada vez que teníamos un diálogo con el Intendente con respecto a estas 3 actas que se han firmando hemos estado bajando de forma permanente la información y este es un poco el desconocimiento del concejal Ariel Andrés‘.

Respecto al aumento del 40% dividido en 5 tramos, resaltó: ‘Se ha firmado un 40% escalonado y en el mes de octubre nos vamos a juntar con el Ejecutivo y se aplicará cláusula gatillo o cláusula de revisión‘, y en la misma línea subrayó: ‘Si en el mes de octubre la inflación pasa el 40% nos tienen que pagar la diferencia’.

En comparación otras comunas como la de Lavalle y Maipú que arreglaron incrementos en torno al 51% pero sin clausula gatillo, Darío destacó: ‘Hoy es esta la primera comuna que ha firmado un acta paritaria de un 40% con cláusula de revisión. El otro intendente es el de Guaymallén que ha firmado un 30% y después de ayudas en negro que no le sirven a ningún trabajador’.

Sobre el convenio paritario firmado en Alvear, consideró que ‘ha sido un buen arreglo‘ y recordó: ‘Después del 2017, con el intendente Marcolini se firma un acta paritaria que contempla la asignación familiar para los trabajadores municipales que se está cumpliendo en tiempo y forma‘. En este sentido manifestó que el edil justicialista ‘miente cuando señalaba que desde 2015 no se firmaban acuerdos paritarios‘.

Respecto al bono de $15.000 que otorgará el Municipio a agentes a quienes se les debe mudas de ropa de trabajo sostuvo: ‘En primer lugar estamos hablando de la ropa administrativa. Hay una deuda que tiene el municipio hace tiempo y se inició un expediente a la Municipalidad reclamándolo como todos los años para todos. El año que no lo entregaron se comunicó a la Subsecretaría de Trabajo y también al Concejo Deliberante porque ellos tienen la responsabilidad de estar atentos a esto. El concejal Ariel Andrés no se preocupó de sacar ese expediente que tiene el Concejo y no ha hecho nada por eso lo hago responsable porque muchas veces le hemos dicho que se haga cargo de este tema‘.

‘El sindicato a acordado pero cualquier trabajador que no desee cobrar los $15mil puede hacer la denuncia en la Subsecretaría de Trabajo y exigir la ropa. Le hemos dado la libertad a los trabajadores en ese sentido. El año pasado les iban a entregar la ropa a los obreros y sino le faltaba la campera, le faltaba los botines. A ellos se les va a reconocer cualquier muda de ropa que se deba‘, agregó.

Defendiéndose del cuestionamiento de Andrés sobre ‘la falta de representatividad del sindicato‘, el referente gremial aseguró: ‘Nosotros estamos todo el año, todos los días, siempre hay distintos inconveniente con los compañeros pero se dialoga y acuerda‘.

Párrafo aparte, hizo hincapié en el pase a planta permanente a todo el personal en forma interina en las clases 3A, 4B, 5C y 6D cuyo ingreso haya sido al 31 de diciembre de 2019: ‘Esta acta paritaria que se firma ya se ha firmado anteriormente con gobierno anteriores como Juan Carlos de Paolo, donde Ariel Andrés fue funcionario por lo que no puede desconocer lo que estamos hablando por eso no debería llevar miedo a los trabajadores. Estamos hablando de dos años de trabajo con el municipio porque no hay un nomenclador de función por lo que se le está reconociendo a estos trabajadores que ingresaron a la municipalidad por única vez‘.

‘Todo trabajador que esté encuadrado en lo que estamos hablando va a entrar porque puede haber un trabajador que años atrás tuviera una clase 3 y ahora tiene una 6 y esa clase si se va a concursar‘, explicó el representante de SOEMGA. ‘Ariel decía que tiene que ir todos al concurso, es una falta total de desconocimiento‘.

Consultado si ha mantenido comunicación con el concejal luego de su repudio, comentó: ‘Después de lo que ha dicho no hemos hablado pero si quiere tenemos comunicación pero con un poco más conocimiento de las actas paritarias sin dejar nada de lado como él está haciendo. Si él quiere ir al sindicato a discutir el tema nosotros estamos dispuestos no hay ningún problema‘.