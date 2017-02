Dante Plaza, empleado del juzgado, reveló algunos detalles acerca de los trabajadores de ese sector y el reclamo que están ejecutando. Más allá de los bajos aumentos que les ofrecieron, el gobierno también quiere derivar el juzgado de Instrucción al juzgado de Correccional y el personal se ha mostrado muy en desacuerdo.

“El tema judicial está complicado porque el gobierno ha desconocido la conducción gremial que hemos hecho durante años por un sueldo digno y no se han sentado a hablar con nosotros. Todos pensamos que este gobierno sería distinto pero está actuando de manera muy autoritaria y no quiere escucharnos. Los jueces están enganchados a la nación y reciben un salario acorde a la inflación, pero los empleados estamos sujetos a lo que disponga el gobernador. Por eso, algunos empleados públicos recibimos un aumento miserable y otros reciben un aumento del 40%, y todos estamos convencidos de que no debería ser así. Hay una diferencia gigante entre los cargos jerárquicos de los judiciales y el sector de los trabajadores de los judiciales, pero en realidad el sueldo de cualquier empleado público es bajo, más allá de las responsabilidades que tenemos en nuestro sector”, expresó indignado.

“Lo que reclamamos es el aumento que obtuvo la canasta básica, lo que determina el índice inflacionario. Nos ofrecen el 17% en dos veces, lo que es insignificante teniendo en cuenta la inflación que se espera para fin de año”, comunicó Plaza.

Y con respecto a la derivación e juzgados, opinó: “ahora se quiere derivar el juzgado de Instrucción al juzgado de Correccional, o sea que todas las causas que tenemos actualmente pasarían al juzgado de correccional. No hay espacio físico para eso ni personal. Las medidas las tomaron para solucionar el delito, pero no disminuirá el delito. El gobierno debe tomar medidas más claras”.

JT