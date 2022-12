En el aire de F.M VIÑAS, el Director Provincial de Ganadería hizo un balance del año agrícola y ganadera en la provincia, y reconoció las complicaciones que se produjeron.

‘Este año nos ha probado por todos lados’ expresó Damián Carbó. El año arrancamos con una sequía en enero, una lluvia en febrero que parecía haber enfrentado la sequía, pero no fue hasta noviembre cuando volvió a llover. No solo la sequía fue un problema a enfrentar, partiendo desde que comenzaron las heladas en abril, el campo cambió su calidad en cuanto a pasto, ‘cuando viene una helada pasas a tener una helada de menos de 4% lo que no alcanza para nada, las plantas no tenían volumen’. En primavera llegaron los vientos, se tuvo que optar por diferentes técnicas de defensa lo que comienza a subir los costos.

‘A los productores realmente hay que felicitarlos por todo lo que han realizado en los campos’ destacó Carbó y agregó ‘si bien tenemos muchos productores que están usando los productos, nos cuesta entender porque hay productores que no lo hacen sabiendo que son muchas las herramientas que están aprobadas’.

Días atrás, llegó a la provincia Jorge Neme, funcionario nacional y tuvo un encuentro con la Federación Ganadera del Oeste. Sobre dicho encuentro, Carbó dijo ‘si el espíritu es engrandecer la ganadería bienvenido sea, es un actor más, espero todos juguemos para hacer grande a la ganadería’.