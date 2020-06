Teniendo en cuenta los múltiples interrogantes en torno a los beneficios que han sido lanzados por el gobierno nacional para paliar la situación económica de miles de familias argentinas, F.M. Viñas mantuvo diálogo con la Gerente de la UDAI San Rafael, Cristina Da Dalt, quien saldó dudas respecto al IFE, jubilaciones

«Tanto en Alvear como en San Rafael las puertas están abiertas en atención al público solo con turno previo. Cuando termine la pandemia se normalizará el servicio que presta ANSES«, destacó Da Dalt respecto a la atención en las jefaturas y oficinas de la entidad.

Al ser consultada por el tercer pago del IFE, del cual la titular a nivel nacional Fernanda Raverta aseveró que Mendoza no la recibiría, Da Dalt confirmó: «No la va a recibir porque solo beneficiará a aquellas provincias que han vuelto a fase 1 siendo solamente Buenos Aires, AMBA y Chaco; el resto de las provincias, incluida la nuestra, no la recibirán«.

En ese sentido ratificó que tras abonarse el segundo pago a principios de julio, los mendocinos no accederán más a este beneficio que consistía en un bono de $10.000.

«Anses solo volcó el padrón respecto al programa Más Simple pero la entrega o no de las tablets a jubilados, monotributistas y asignaciones no depende de nuestra entidad. Como los municipios de la Región Cuyo no hizo convenio con ENACOM no llegarán los dispositivos al sector oeste del país«, clarificó sobre la entrega de tablets bajo el programa de Enacom, +Simple.

Siguiendo la misma línea, la funcionaría destacó que ante la situación de muchas personas que continúan sin trabajo está a disposición el «fondo de desempleo al que pueden inscribirse en la página de www.anses.gob.ar«.

Respondiendo a consultas de oyentes sobre el descuento de tres cuotas juntas con el sueldo de junio respecto al crédito que otorgó ANSES a jubilados, la Gerente explicó que «si ha sido hasta el 30 de junio, aún no se ha normalizado. A partir de julio empezaba el descuento normal no retroactivo, es decir, una cuota por mes. Como eso lo veremos impactado el miércoles ahí analizaremos si hay denuncias«.

Asimismo, diferenció el crédito Anses de los que otorgaron las entidades financieras privadas, «esas compañías privadas si continuaron descontando del bono de sueldo pero no tiene que ver con los créditos de nación«.

Respecto a la Tarjeta Alimentar, Da Dalt, manifestó: «se fue descontando de aquellas cuentas de Asignación Universal por Hijo. La tarjeta no llegó debido a la cuarentena y hasta el momento la articula Desarrollo Social de la Nación, que una de las oficinas que continúa cerrada«.

•F.B. (F.M. Viñas).