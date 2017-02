La página de Facebook “Reinas Alvear de Todos los Tiempos” ha publicado una lista con nombre, apellido y año en que cada distrito/paraje logró que su representante se convirtiera en la Reina Departamental de la Vendimia de General Alvear.

Si se suman todas las reinas coronadas, es un total de 66 reinas departamentales coronadas y que han representado a nuestro bello General Alvear de la mejor manera.

A continuación, te presentamos a cada una de ellas:

La Marzolina (3)

1963 – MARIA ROSA ZACEK

1977 – GRACIELA CRISTINA ORTEGA (REINA NACIONAL)

2012 – FLORENCIA GARCIA

El Juncalito (4)

1964 – NOEMI TISSERA

1973 – ALICIA CRISTINA MERCADO

1981 – STELLA MARIS VAQUER

1992 – STELLA MARIS MONTOYA

La Escandinava (4)

1949 – JOSEFINA PONCE (VIRREINA NACIONAL)

1953 – ANA GARCIA

1966 – ANA MARIA MARTINI

1989 – ANALIA TUDELA

San Pedro del Atuel (5)

1941 – IRIS FOLGUERAL

1961 – NELIDA MOLERO

1962 – IRIS ROSA TKACZEK

1967 – GLADIS CARRILLO

2010 – ROMINA ANDRADE

Los Compartos (8)

1971 – IRENE PETRUK

2004 – VIRGINIA SEOANE

2005 – DAIANA ARBELOA

2006 – LORENA RUBIO

2007 – MARIA DE LOS ANGELES VALDEZ

2008 – LORENA SAMCHUK

2013 – NADIA ROMINA GONZALEZ (VIRREINA NACIONAL)

2015 – MARIBEL VEGA RUIZ

Bowen (10)

1938 – NELIDA SALORT

1974 – NELIDA LILIANA WOLANIUK

1976 – NORA CRESPILLO

1982 – NORA ISABEL DIAZ

1988 – MARTA LUCERO

1994 – NATALIA LIZ ARRIETA

1995 – SILVINA CAGNELUTTI

2001 – ANA LAURA TALLARICO

2002 – LORENA GARCIA

2011 – SOLEDAD MARTINEZ

Alvear Oeste (11)

1943 – MARIA HERRERA

1944 – RENEE GOLDAR

1945 – VICTORIA OLLER

1946 – ROSA LLORET

1954 – LIDIA REDONDO

1965 – JOSEFINA PARRA (VIRREINA NACIONAL)

1978 – SANDRA SARALE

1980 – MIRIAM EGIDO

1990 – PATRICIA CALVENTE

2009 – ITATI PERELLI

2014 – CARLA CORTÉS

Ciudad (20)

1937 – LIDIA FALCINELLI

1939 – ROSA LARDET

1940 – MARIA CARRILLO

1942 – ALICIA SALAS

1947 – AMADORA FERNANDEZ

1948 – ANGELICA NASPI

1950 – SOFIA GARCIA

1951 – MIRIAM RAGUE

1952 – ALICIA OTIN

1955/56 – NELDA ROTTI (REINA NACIONAL)

1957 – IRIS RIVAS

1958 – BLANCA ANGELICA BAE

1559 – ROSA LAFALLA

1960 – LEONOR GUILLIAR

1968 – MONICA JAFELLA (VIRREINA NACIONAL)

1970 – MARIA LIDIA MUNARIN

1983 – ANA LAURA VELASCO

1987 – MONICA PAVIA

1991 – SANDRA GILI

2016 – MARÍA EUGENIA POGGIO

Si bien no aparece en la lista por no ser un distrito o paraje, vale hacer merito a Carina Claudia Guerrero que en el año 2000 representó al Instituto Santa Trinidad, logrando no solo la corona de General Alvear sino que ese año se quedó con la corona nacional. Y esa fue la ultima vez que nuestro querido departamento trajo la corona de Reina Nacional de Vendimia.

Instituto Santa Trinidad (1)

2000 – CARINA CLAUDIA GUERRERO (REINA NACIONAL)