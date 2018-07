El Punto Digital de Bodega Faraón fue el escenario para esta ronda de negocios organizada por Pro Mendoza con la colaboración de la Municipalidad de General Alvear, que reunió a productores y exportadores locales con importadores brasileños.

Con el fin de de generar nuevos canales de exportación a los cuales enviar los productos locales, es que se realizó esta ronda de negocios de la cual no solo participaron productores de nuestro departamento sino que también lo hicieron empresarios de Brasil, de la importante ronda de negocios también participó el Intendente Walther Marcolini, ya que como uno de los gestores de las mismas para responder a las necesidades de productores y exportadores locales, no podía faltar.

Virginia Donatti coordinadora zona sur del Pro Mendoza habló acerca de esta Ronda de negocios que se llevó a cabo en Bodega faraón con importadores brasileños.

“Esta es una buena oportunidad para alimentos procesados y vinos. Brasil es el principal socio comercial de Mendoza con más de 200 millones de habitantes y aproximadamente el 30% de todo lo que produce Mendoza lo compra el mercado brasileño, por lo que este es un evento estratégico y primera vez que se lleva en el departamento, donde esperamos poder realizarlo nuevamente en el departamento y que se puedan seguir sumando empresas locales con el fin de conocer los beneficios que qué tiene poder exportar productos locales e introducirlos en el mercado brasileño”, explicó Donatti.

Otros de los que se hizo presente en esta ronda de negocios, fue el Secretario Desarrollo Económico Carlos Ponce, quien manifestó de que esta ronda nace con la Iniciativa del intendente Walther Marcolini, donde el objetivo fue tratar de posicionar el departamento y brindarle un beneficio a todos los sectores productivos e industriales en donde en forma conjunta con Pro Mendoza.

Esta es una buena iniciativa para que las empresas compradoras puedan hacerse presente en el departamento y que las empresas locales conozcan y se sumen.

Es interesante la presencia de éstas tres empresas en el departamento, donde una de ellas es un distribuidor, otra que tiene un supermercado y otra son traders y Brokers, que son las tres esferas que se pueden encontrar en el comercio exterior.

“Esto es muy significativo debido a la importancia que tiene Brasil para la fruta desecada siendo éste nuestro mercado natural por la distancia, también han puesto su atención en el vino en dónde estará presente la bodega Regional, por lo que esperamos que tenga bastante suerte ya que en el comercio exterior, como experiencia propia, me ha tocado ir a la feria número uno de alimentos y venir decepcionado, porque no he cerrado negocio, con lo que aprendí que los negocios se van dando con el tiempo”, sostuvo Carlos Ponce.

Lo bueno de esta ronda de negocios que se llevó a cabo en Bodega Faraón es que se pudo establecer un feedback y una venta cara a cara con productores locales y compradores internacionales, a fin de poder debatir y consensuar el precio acorde, para que ambas partes salgan beneficiadas con dicha venta. Esta charla en el departamento traen como ventaja que los productores no tengan que viajar hasta el vecino país y realizar el trámite que tiene la habilitación fitosanitaria para poder ingresar en el país destino, donde muchas veces es probable que no dejen pasar la mercadería que es retenida en aduana, por lo que tener a importadores brasileros que puedan ver el producto, es una oportunidad muy importante para el crecimiento de los distintos empresarios locales, donde la vedette del departamento sigue siendo sin lugar a dudas, la ciruela.

Una de las empresas locales que se hizo presente fue Cirexa, donde Jorge Ruiz, Gerente de la misma habló de su experiencia de participar en ferias en distintos puntos del mundo como por ejemplo en Rusia, París y manifestó el esfuerzo que realiza el municipio junto a Pro Mendoza porque arrima gente de Brasil, donde es un gran mercado para los frutos secos especialmente para la ciruela en el caso en General Alvear y San Rafael.

“Es sumamente interesante formar parte de la cadena de distribución como supermercados para poder llegar directamente a la góndola y en donde los industriales debemos hacer un esfuerzo adicional en el envase, donde del departamento salen frutas en caja de 10 y 5 kg y en el caso de los supermercados brasileros ,la requieren en paquetes más pequeños de 250 grs, por lo que éste será un desafío por delante para los productores locales para poder abarcar este Nicho de Mercado”, concluyó Ruiz.

