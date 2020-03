En el sur de la provincia, con acuerdo de los tres intendentes, han decidido blindar el acceso a la región para quienes llegan del resto de Mendoza, San Luis, La Pampa y Neuquén. Los jefes comunales de San Rafael, Emir Félix; General Alvear, Walther Marcolini; y Malargüe, Juan Manuel Ojeda decidieron medidas que permitan reforzar los controles en todas las rutas de acceso a estos departamentos a través del accionar de las fuerzas de seguridad.

Félix pedirá que las empresas de colectivos restrinjan al máximo las ventas de pasajes, los que tendrán que estar justificados en las exigencias del decreto presidencial: por ejemplo, que residan en el departamento y regresan a su domicilio, que se dirigen a cumplir sus actividades si están excluidas del aislamiento ordenado por la Nación.

Lo mismo se exigirá a quienes lleguen en vehículos particulares. Félix aclaró que no se va a cerrar la terminal, porque es una forma de control de los ingresos. Cabe acotar que ayer, entre las 8 y las 17, ingresaron 25 autos, todos controlados.

Por su parte, Marcolini, tras contactarse con autoridades nacionales, informó que el «grupo de Gendarmería se está trasladando a la ruta 143 y la Policía va a hacer un control en Cochico, con eso vamos a restringir bien, porque desde la ruta 188 solo ingresan los camiones, ya que San Luis ha cerrado esa ruta hace unos días, también».

En Malargüe, el jefe comunal, Juan Manuel Ojeda, decidió acompañar la iniciativa y para ello, según informó, «estamos tomando definiciones de un blindaje en la zona, con las autoridades nacionales y provinciales. Hemos endurecido los controles en el norte y sur de la ciudad en Río Malargüe».

Puntualmente, «se ha creado un nuevo dispositivo en Virgen de Los Vientos con un nuevo esquema de trabajo para los que llegan a descargar mercadería y uno uso intensivo de barbijos mientras desarrollen ese trabajo en nuestro departamento, para que usen los elementos que serán provistos por el municipio». Es decir, «todo aquel transportista con mercadería, recibirá una oblea firmada por el Director de Defensa Civil que se colocará en el parabrisas del vehículo. Cada uno de los choferes y eventuales acomapañantes, deben bajarse con los barbijos colocados en el lugar donde repartan la mercadería.

Si es un transporte que sigue el viaje, se corrobora en el control de la ruta 40 sur». Además, «En La Escondida han establecido un plan para mitigar los efectos de la pandemia, con medidas similares al tránsito desde La Ahumada hacia la Provincia de Mendoza».

«Acá intentamos que no entre la gente a la provincia, es muy complicada la zona del límite provincial, pero quien no demuestre que viene con algún motivo específico y legítimo, no se lo deja ingresar», agregó el intendente. Se está estudiando en Bardas Blancas y Pehuenche, medidas de blindaje similares.

Fuente: Sitio Andino. / F.B.