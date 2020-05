Los certificados actuales tienen vigencia hasta el 29 de mayo a las 23:59. Los ciudadanos tenemos plazo hasta entonces para realizar el trámite de renovación en el sitio www.argentina.gob.ar/circular. Durante esta semana, el personal policial seguirá tomando como válido el permiso vigente.

El Comisario Eduardo Algaba, a cargo de la Distrital II, explicó la nueva modalidad de la medida y cómo regirá en Mendoza.

“A través de una información nos llegó la nueva normativa sobre el nuevo certificado para circular en el marco de esta cuarentena. Esta actualización es muy similar a la anterior y entrará en vigencia a partir del 30 de junio”, manifestó Algaba en el aire de F.M. Viñas.

Para realizar el trámite del Certificado paso a paso, ingresar aquí: http://vinasfm.com/noticias/en-mendoza-se-debera-renovar-el-certificado-unico-habilitante-para-circulacion/

Profundizando en la diferencia de excepciones entre nuestra provincia y otras, el Comisario explicó: “En esta actualización cuando vayan a la selección de Mendoza, las medidas excepcionales que tenemos acá y que en otras partes del país aun no, podrán estar en este certificado. No tendrá ninguna situación de demora ya que está preparado el sistema para que cada ciudadano lo vuelva a tramitar”.

Al ser consultado por la sanción que tendría no renovar el Certificado único de Circulación, el jefe policial subrayó: “Será considerado como una falta importante porque está anunciado desde hoy par air haciéndolo hasta el 29 de mayo. Si no se actualiza no estará habilitado para circular y tendrá que interferir el Ayudante Fiscal y actuar sobre la infracción al art. 205 del Código Penal”.

Explicó que “esta medida no es caprichosa y tiene que ver con la actualización de la pandemia de acuerdo a las fases. A partir de que se comenzó a obtener salidas hizo que el panorama fuera cambiando. En algunos distritos del AMBA hay una situación complicada y ellos deben tener el certificado por eso tiene su sentido y debemos adaptarnos”, y en relación a la provincia de Mendoza comparó que “hace varios días que estamos en una situación normal donde las personas ya pudieron salir a tener una reunión familiar y la gente se ha comportado bien por lo que no hemos tenido mayores novedades”.

Sobre los puestos fronterizos situados en el sur mendocino, resaltó: “Se está trabajando con Iscamen y las postas sanitarias en la verificación e la documentación y la toma de temperatura. El que más trabaja es el de Cochicó por Ruta 143 en cuanto al ingreso de personas que van a aislamiento al ingresar durante 14 días. Hubo confusión entre departamentos y aclaro que no habrá aislamiento si van de un departamento a otro dentro de la provincia”.

En los últimos días varios puesteros mendocinos que poseen campos en provincias limítrofes denunciaron la prohibición por parte de las fuerzas policiales de esas provincias. Eduardo Algaba se refirió al tema: “Lamentablemente este tipo de situaciones se producen entre Alvear y Santa Isabel o Malargüe y Rincón de Los Sauces por eso pedimos que tengan actualizado el certificado de transitabilidad desde el lado de La Pampa pero cada provincia tiene la directiva de su propio gobierno. Hay ganaderos que vuelven a la provincia y tienen que continuar con su actividad sino se detiene el sistema alimento y estaríamos en complicaciones”.

Finalmente puntualizó en la importancia del nuevo certificado para la circulación entre localidades o departamentos de Mendoza: “Dentro de la provincia estamos en la fase 4. Si es necesario circular por la actividad propia y con la justificación necesaria se le permitirá pasar bajo el mismo criterio que maneja Policía y Gendarmería”.

Respecto a la circulación interprovincial: “Cualquier actividad que necesitemos hacer fuera de la provincia por 24 o 48 horas, salvo las excepciones que da el Decreto Provincial, deberán aislarse por dos semanas salvo-ejemplificó- si tiene que hacer una actividad particular como firmar un 08 o trasferencia Buenos Aires nos permitirán circular hasta esa provincia pero cuando retorna a Mendoza debe someterse a aislamiento por 14 días”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).