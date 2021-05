CUÁLES SERÁN LAS RESTRICCIONES QUE REGIRÁN EN MENDOZA A PARTIR DEL LUNES

Esta decisión del gobernador, que ya había adelantado que solamente se iba a unir a los nueve días de confinamiento pero que no estaba dispuesto a ampliarlos, significa que todos los comercios podrán volver a abrir sus puertas, las compras seguirán siendo por DNI y el transporte público volverá a ser para todas las personas y no solamente para las esenciales. Además la restricción nocturna será desde un horario más tardío y no desde las 18 como ha sido durante el confinamiento.

En la reunión que tuvieron la semana pasada los gobernadores y Alberto Fernández, Suarez se mostró de acuerdo con el confinamiento pero siempre y cuando este tuviese un un punto final determinado y que se cumpliera: el último minuto del domingo 30 de mayo.

Fernández se mostró contento con la disposición del gobernador mendocino y del resto y restringió la circulación en todo el país. Además, al decreto le añadió que el primer fin de semana de junio también será bajo confinamiento, aunque a esto último Suarez decidió no adherir.

Cómo serán las restricciones en Mendoza

Las restricciones en Mendoza, desde el lunes, serán las siguientes, según confirmó el gobernador Rodolfo Suarez.

Vuelven las restricciones para circular desde las 23.30 hasta las 5.30 .

Se suspende en todo el territorio provincial la realización de reuniones familiares y sociales en domicilios particulares y en espacios públicos.

Vuelve el esquema para realizar compras y reservas en restaurantes según la terminación del DNI. Los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 están habilitados los lunes, miércoles, viernes y los domingos hasta las 14. Mientras que los finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán hacerlo los martes, jueves, sábados y los domingos desde las 14.

En este sentido, se sugiere a los comercios la exhibición de carteles que indiquen de manera clara y visible el esquema habilitado.

Para la concurrencia a los restaurantes, será necesario efectuar reserva por una persona cuyo número de finalización de DNI coincida con el día autorizado. Esa persona también será responsable de llenar la Declaración Jurada necesaria para acceder a ese servicio.

Uno de los cambios más importantes es que los comercios no esenciales podrán volver a abrir sus puertas, al igual que las canchas de fútbol 5, gimnasios y otros que han tenido que mantener sus persianas bajas en estos días.

Clases presenciales

Las clases presenciales en Mendoza es una de las dudas que hay en el gobierno provincial. Se espera que este viernes haya una decisión de la Dirección General de Escuelas sobre este tema. Mientras se analiza esto, también se estudia que se adelanten las vacaciones de invierno.

El decreto de Alberto Fernández

Con el fin del confinamiento, en la Nación también se analiza cuáles serán las medidas para intentar frenar el avance del Covid en Argentina.

En ese sentido, una de las propuestas que toman más fuerza es la de confinamientos en intervalos. Esto funcionaría del siguiente modo: de lunes a viernes, los sectores, según el grado de riesgo, funcionarían con diversas restricciones.

En tanto, los sábados y domingos, sí habría confinamiento.

Esto ya se ha probado en algunos países. De hecho, en Santiago de Chile y en varias comunas del vecino país, se instauró el confinamiento por fines de semana para reducir los contagios.