El sistema educativo es uno de los más afectados por la segunda ola de Covid-19 ya que desde el inicio del ciclo lectivo 2021 el crecimiento de los contagios ha obligado a varias instituciones locales a adoptar la virtualidad como método para continuar con las clases. La Delegada de la DGE Alvear, Magalí Oneschuk, dio un panorama del estado de situación de las comunidades educativas y destacó el cumplimiento del protocolo para mitigar el crecimiento de casos.

Desde que comenzaron las clases presencialmente ha sido una decisión que ha estado en tela de juicio la situación sanitaria. Hay padres que no comparten que continúe la presencialidad y desde el gobierno afirman que será lo último que se cerrará. En dialogo con F.M. VIÑAS, Oneschuk indicó: ‘Dentro de la resolución no está contemplado que se falte por faltar aunque si está contemplado que falte por factores de riesgo como corresponde. Muchos padres han tomado la decisión de no enviar a los chicos a la escuela por miedo a los contagios‘.

Cabe destacar que personal de ISCAMEN está desinfectando los establecimientos educativos priorizando aquellos en los que se han registrado contagios en el alumnado, personal docente y no docente: ‘Están haciendo un trabajo extraordinario, han desinfectado absolutamente todas las escuelas, solo queda un grupo que son muy pocas que la están terminando está semana. Las desinfecciones se se realizan más de una vez a la semana y si es requerido se va las veces que lo necesite el establecimiento‘, destacó y en la misma línea subrayó que ‘con esto se refuerza la limpieza y desinfección que realizan los celadores a diario en los establecimientos‘.

Al ser consultada sobre la vacunación de trabajadores de la educación, la Delegada afirmó que ‘desde el comienzo de marzo los docentes empezaron a ser inoculados’ por ser considerados esenciales ya que están a cargo de decenas de chicos y no solo en un establecimiento educativo.

Para contener las consecuencias del virus, Educación adoptó estrictos protocolos que se pensaron para evitar el aumento de casos y, según Oneschuk, ‘ha servido en cuanto a la autorregulación pero el impacto del rebrote en el departamento generó que diversos establecimientos tuvieran que cerrar sus puertas en distintos periodos de tiempo y continuar en la virtualidad debido al aumento de casos’.

Entre el 13 y el 27 de abril han sido diagnosticados con Coronavirus en las escuelas locales: 45 docentes, 35 alumnos y 16 no docentes. Al momento las únicas escuelas que brindan sus clases completamente de forma virtual son la N° 4-202 ‘Río Atuel’ y la N° 4-144 ’12 de Agosto’.