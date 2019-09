En medio de una campaña electoral que posee condimentos de todo tipo, y que han sido de público conocimiento, el candidato a intendente por el Frente de Todos, Cristian Gonzalez, esclareció sobre lo denunciado y expresó sus ideas respecto a varios temas que forman parte de su propuesta plataforma de gobierno en el diálogo que mantuvo en “Puntos de Vista”.

“Estoy convencido que la gente la está pasando mal por los problemas que nos aquejan. Muchos me bromean porque digo ‘con Anabel y con Alberto’ pero necesitamos unirnos de verdad para sacar a todos adelante. Si queremos el trasvase el Rio Grande al Atuel necesitamos a la nación y la provincia como recuperar los pozos de agua hasta que se haga el trasvase y hacer reservorios y riego intrafinca. Hay cosas que son del Intendente y otras que se deben lograr con la gobernación y la presidencia”, señaló Cristian González.

ECONOMÍA: “Pueblo pobre y empresarios más ricos”.

En cuanto a la economía y a las medidas que propone el candidato a presidente por el Frente de Todos, González indicó: “Creo en la experiencia de Alberto porque le tocó años malos y sacaron adelante al país luego de una profunda crisis que debieron afrontar. Hoy en día afecta a todos los comerciantes pequeños y medianos y las subas del dólar beneficia a los grandes monopolios nacionales”.

“El Estado está colapsado por eso el empleo lo deben generar los privados. Eso de quitarle el poder adquisitivo a los empresarios está mal por eso Alberto anunciará que su presidencia la reducción de impuestos y tarifas para las PyMES”, aseveró.

FRACKING: “Si están tan seguros porque no lo enviaron a la Legislatura”.

Malargüe y San Rafael tienen una cultura ambientalista que llega a diferir con la de General Alvear respecto al uso del Fracking. González dijo: “En la Legislatura están los representantes de todo el pueblo mendocino. La provincia no puede hacer una obra tan importante a través de un decreto. Por ejemplo Hierro Indio era factible y salieron con el pueblo algunos que hoy son funcionarios y no salen más a las calles haciéndonos pelear con Malargüe”.

“Me peleé con mi Gobernador (Paco Pérez) por Hierro Indio por los 15 errores administrativos que cometieron y que cómo pretendían que los ambientalistas le creyeran. Me fui de la gobernación porque les dije que era una locura lo que estaban haciendo”, testimonió. “No vengo a defender a nadie, dije y digo las cosas como las siento”.

EDUCACIÓN: “Tenemos que apostar por los jóvenes que desertan y por lo que se van a estudiar a otro lugar”.

Teniendo como base datos sobre la deserción estudiantil en el nivel secundario, el candidato aseguro que “el 50% de los estudiante secundarios no terminan por diferentes circunstancias. Hay que trabajar mucho en eso y los CENS cubren esa falencia. Hay que apostar a la educación en Alvear porque San Rafael tiene carreras que no llegan a nuestro departamento y los que terminan el secundario se van”.

Luego de celebrar la iniciativa de UGACOOP, propuesta por el entonces concejal Walther Marcolini e intensificada en estos años en que Marcolini ha fungido el cargo de Intendente, González aseguró que los lazos con el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, para traer carreras de la Universidad Nacional de La Punta son importantes. “Hay que apuntar a los virtual por eso el gobernador de San Luis me comentó que podemos traer a Alvear carreras necesarias bajo esa modalidad”.

CONSUMA LO NUESTRO

“La plataforma virtual que queremos hacer con ‘Consuma lo Nuestro’ me la dio Rodríguez Saá y queremos implementarla en nuestro departamento. Tendremos 24 horas empleados vendiendo productos de nuestros productores y comerciantes acortando el proceso de los intermediarios que tanta ganancia se dejan”, indicó.

En el Agro, “Las fincas no las quiere trabajar nadie porque ellos no le ponen el precio a su producción por eso tenemos que cambiar esto en beneficio de nuestro productores y comerciantes. Tenemos que tecnificar y salir de lo utilizado anteriormente para mejorar la situación del agro”.

CAMPAÑA SUCIA: “Creo que no va más porque la gente no elige al candidato que ensucia más al otro”.

Se refirió respecto a los dos videos viralizado en el que un militante justicialista lo asocio, entre otros, a hechos de corrupción. “Mi familia y otra gente ha tenido una semana triste producto de estos videos de los cuales no sabía nada hasta que me los mostraron. La campaña no se gana ensuciado a otro”, agregó.

Otra asociación se le hizo con respecto a dos chicas con las que habría intimado y por ende obligado a abortar, González se despegó de la acusación y expresó: “Es lamentable por eso voy a realizar la denuncia correspondiente y así le transmití a esa familia a la que visité que es gente trabajadora. Estoy convencido que eso también fue armado por eso la Justicia lo va a investigar. Me han tratado de narcotraficante e incluyen a mi familia. Hay límites en la vida por eso me duelen estas cosas realmente”.

Para ex funcionario justicialista la campaña se construye “proponiéndoles a los alvearenses otro camino por eso soy un caminador del territorio. Esa es mi base y va seguir siendo mi manera de hacer campaña”.

F.B. (F.M. Viñas).