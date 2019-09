En el Centro de Jubilados de San Pedro del Atuel, el candidato a intendente por el Frente de Todos Cristian Gonzalez presentó Conectar Alvear, uno de los ejes que forma parte de su propuesta de gobierno en el caso que le sea favorable la Elección del próximo 29 de septiembre.

La presentación se llevó adelante ante un grupo de vecinos de San Pedro del Atuel, candidatos a concejales y la presencia del ex delegado y concejal Luis Gutiérrez. Dicha propuesta consiste en un espacio virtual con un tutor e infraestructura tecnológica prestada por el Estado para ofrecer a cada ciudadano la posibilidad de estudiar, producir, de vender con la mediación del tutor.

La Profesora Sandra Fernández junto a Leandro Amuch, Técnico en Computación, dieron detalles del programa que tiene como puntos esenciales la contención social, generar puestos de trabajo, crear conocimientos y que sea una herramienta para el aprendizaje entre otros ejes que se iniciarán desde los distritos, parajes y hasta cubrir por completo el Departamento.

“No solo queremos ofrecer el servicio sino la posibilidad de alguien que acompañe el progreso del pueblo que va a salir de las decisiones e inquietudes de la gente. Sirve para utilizar el mercado virtual y operar en el pero necesito la ayuda de alguien por lo que elegimos añadir un tutor. Existen plataformas donde los alumnos pueden acceder y estudiar on-line. Es una fuente de progreso para los ciudadanos de Carmensa. La propuesta de Cristian es crear las condiciones para el progreso y oportunidades con equidad”, explicó Sandra Fernández.

Asimismo, Fernández aseveró: “Lo podríamos haber ofrecido en Alvear pero decidimos ofrecerlo en Carmensa porque queremos que progresen y son lo que más necesitan por lo que son los primeros que tienen que ser atendidos. Nuestro proyecto de trabajo con Cristian ha tomado indicadores de salud, de trabajo, económicos, y cada propuesta está pensada en base al beneficio de personas. Como educadora siempre pienso en las herramientas para la educación”.

Por su parte el candidato justicialista Cristian González señaló: “Elegí Carmensa porque tiene muchas problemáticas. Quise mandarles un whatsapp a ciudadanos y no pude porque no tienen internet. No tienen cajero automático y el centro de salud no tiene enfermeros”.

“Debemos brindar igualdad y queremos poner ‘Puntos Wi-Fi’ porque quiero estar conectado con los vecinos. Quiero empezar por los lugares más alejados del Departamento. Agradezco sobre todos a los habitantes de Carmensa por al apoyo en las elecciones y estoy seguro que nos volverán a votar”, mencionó González.

“El tema Wi-Fi es en puntos estratégicos, después queremos ponerlo en toda la Ciudad. De a poco vamos todos a tener Wi-Fi gratis porque es un derecho, todos lo necesitamos por eso trabajamos en eso, algo importante para nosotros. Las inversiones no son grandes, si Anabel Sagasti es Gobernadora vamos a tener los recursos de la Provincia, porque queremos que no solo tenga Wi-Fi gratis Alvear sino toda la Provincia. Voy todos los días a los barrios, parajes y nos pide esperanza. No puede ser que todos con lo que hablé tengan que pagar de $20.000 para arriba de gas, por lo que queremos ayudar en la economía, hay que solucionar este tema” concluyó el ex secretario de obras y servicios públicos (Gestión De Paolo).

F.B./R.B. (F.M. Viñas).