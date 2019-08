Durante la mañana del martes, el candidato a Intendente por el Frente Todos – PJ, Cristian González visitó los estudios de F.M. Viñas, analizando la situación por la que atraviesa el departamento.

Sobre la visita de Alberto Fernández, candidato a la presidencia a San Rafael, señaló que “cuando el vino a Mendoza la primera vez, quedamos en ir hablando los temas del sur, de Alvear. Le platee varios temas, la problemática que tiene nuestro departamento”.

“Los problemas que tiene Alvear también son macro. Las medidas nacionales han afectado a los gobiernos provinciales, pero que han sido cómplices. Tienen que levantar la voz cuando no están de acuerdo con las medidas nacionales”, indicó.

Agregó que “nosotros cuando no estábamos de acuerdo con Paco (Francisco Pérez ex gobernador por el PJ), nos opusimos”, haciendo referencia a su conflicto por el proyecto minero Hierro Indio.

“Alvear va perdiendo poder político y hay que recuperarlo”, sostuvo en relación a la poca representatividad que tiene el departamento en las Cámaras Legislativas. «La pelea no tiene que ser entre partidos sino de Alvear para lograr lugares claves”.

Sobre la actual gestión departamental, reconoció “Las cosas buenas hay que replicarlas. Lo de Leo Viñolo (consejero de vialidad en el sur provincial y candidato a senador por la UCR) en asfalto, la ha peleado, con lo que cuesta acá en Alvear. Esas gestiones son valorables”.

“Si soy intendente le voy a pedir la receta”,agregó.

SEGURIDAD

En materia de inseguridad y en relación a los dichos del comisario Rafael Videla, acerca de que la inseguridad en algunos puntos de la ciudad es prácticamente 0 sostuvo, “o no tiene la realidad o tiene un relevamiento erróneo, porque la seguridad esta compleja. Lo vemos a 5 cuadras del centro, el principal desvío de camiones no lo pueden controlar. Hay que tener cuidado con eso de decir que no hay inseguridad porque todos los días lo vemos acrecentado”.

“Hay que hablar menos y trabajar más en estos temas que preocupan a todos los alvearenses. La policía se tiene que ocupar” indicó.

AGRO

Sobre la compleja situación que atraviesa el sector, donde alrededor del 70% de las fincas están abandonadas, señaló “hay que volver al trabajo, apostar al agro, la industria y darles las herramientas. El municipio tiene que hacerse cargo de la industria y el agro. El privado tiene que generar trabajo y el estado le tiene que dar las condiciones”.

