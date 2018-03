El reconocido comerciante Cristian González estuvo presente en “Puntos de Vista” y habló importantes temas relacionados a la problemática del aumento de tarifas en los servicios y acerca de la postura del intendente frente a estos reclamos.

“Me duele muchísimo lo que está pasando, es terrible. Eso para la cadena de un negocio, donde los gastos son impuestos y sueldos, ha sido difícil. He participado en las marchas y he ido a reuniones donde se plantea la búsqueda de soluciones donde no se agrede a nadie” expresó González.

Respecto al reclamo de la sociedad hacia el Intendente para que se bajen los costos de las tarifas, destacó “yo fui funcionario 12 años y sé que cuesta mucho conseguir estas cosas. El intendente en esto tiene poco que ver, el no decide las tarifas. Lo que la sociedad pide es que el intendente se ponga detrás de este problema para buscar una solución y esto no sea de la manera que está siendo”.

En relación a la respuesta (carta) que envió el Intendente el pasado jueves 22, dijo “era buena (la respuesta), lo que pasa es que creo que falló la comunicación en dirigírselo al cura y no al pueblo. No fue bien explicado. Yo pido responsabilidad y coherencia. Lo que hay que poner acá esfuerzo y sacrificio. Lo que vi es que el intendente debió dar la cara”.

Asimismo, aprovechó la ocasión y se dirigió hacia los funcionarios (gabinete) del Intendente diciendo “me parece que hay falta de política y falta de funcionarios que estén a la altura de la circunstancia y le ayuden al Intendente. Como funcionario no tenés que ser cómplice, tenés que decirle la verdad al Intendente. Su responsabilidad es salir a buscar la solución que necesita Alvear”.

Y para finalizar, agregó que lo sucedido en el CANAV pudo haberse prevenido si el Intendente se hubiera hecho presente desde un principio, “el intendente debió estar desde el primer día, como jefe”.

E.A.