Desde el comienzo de la pandemia, investigadores y científicos han trabajado en la aplicación de diversas técnicas compasivas que tienden a disminuir las consecuencias del virus en los pacientes como el ibuprofeno inhalado, la transfusión de plasma y el módulo de oxigeno pero con algunos riesgos para el paciente y para el personal de salud.

Fundamente son dos técnicas de uso compasivo, es decir, científicamente no están comprobados sus beneficios y tienen algún tipo de reacciones adversas para el paciente: ‘Para hacer uso del plasma o ibuprofeno inhalado tienen que firmar una autorización los pacientes o sus familiares. El problema es que no está comprobado que el uso se a beneficioso para el paciente‘, explicó a F.M. VIÑAS el Dr. Alejandro Torres, Gerente Asistencial del Hospital ‘Enfermeros Argentinos’.

Respecto al método del ibuprofeno inhalado cabe señalar que más del 90% de los hospitales y clínicas de Mendoza dejaron de administrar esta técnica: ‘Nosotros solo lo implementamos una semana en Alvear porque si bien algunos pacientes se vieron beneficiados no hay un protocolo de usos y al no existir un protocolo, aplicar la técnica con la nebulización produce una aerosolización, o sea, despide muchas partículas de Covid-19 en la habitación contagiando al personal de salud a pesar de estar protegidos. Está comprobado en el mundo que corticoides, anticoagulantes y antibióticos pueden usarse para el tratamiento de Coronavirus‘, puntualizó el galeno.

En la misma línea consignó que ‘el uso del plasma convaleciente, donde el paciente con Covid-19 se interna y se hace un análisis de serología para saber si el paciente esta produciendo anticuerpos. En caso de que no produzca anticuerpos se aplica este método compasivo’, subrayó Torres, quien indicó que el riesgo radica en ‘que puede provocar anafilaxia (reacción alérgica a un químico) y se complica todo‘, pero el pro es que no ‘pone en riesgo de contagio al personal de salud en la aplicación‘.

Al ser consultado si el nosocomio local tiene los elementos necesarios para utilizar el método de ibuprofeno inhalado, aseveró: ‘Contamos con todo para usarlo pero no vamos a poner en riesgo al personal de salud por eso desestimamos su aplicación. El personal de enfermería es clave en el tratamiento de todas las patologías de salud conteniendo y atendiendo al paciente por ende no podemos darnos el lujo de que se contagien‘.

‘No está comprobado científicamente el beneficio por eso algunos médicos lo han autorizado pero particularmente pero no se ha trabajado en población para determinar si es bueno o no su uso. No es muy responsable indicarlo‘, consideró sobre el uso de la Ivermectina, antiparasitario animal que según ensayos produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección.