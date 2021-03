El médico Ariel Cordón Díaz criticó el comportamiento de los ciudadanos en Alvear con respecto a la pandemia, así como el de todos los argentinos. Y además del relajamiento social con el coronavirus, aseguró que el desorden en todos los niveles, provoca problemas para llevar a cabo la vacunación contra la enfermedad.

En diálogo con ‘Puntos de Vista’, de FM VIÑAS, Ariel Cordón Díaz hizo un análisis crítico sobre el comportamiento de la sociedad con respecto a la pandemia mundial del coronavirus. «La primera preparación empieza en la conducta social y estamos viendo que la gente se relajó. Hay muy pocos que usan barbijos y ni hablar de distanciamiento», manifestó el neumólogo, y agregó: «Eso nos pone en una situación compleja, más allá de que la vacuna tiene buenos resultados, porque todavía hay mucha gente sin vacunar».

Además, aclaró que se trata de una problemática que se vive en todo el país. «El tema Covid en el departamento no escapa a la situación nacional, pero quizás nosotros por tener menos población, estamos teniendo menos impacto. Pero desde el punto de vista de salud es preocupante, porque creemos que vamos a tener un aumento de casos con el inicio de actividad escolar», aseguró Cordón Díaz.

En ese sentido, opinó sobre la vacunación: «Los docentes pasaron a ser prioridad en el contexto del regreso a las clases. Se supone que la vacuna china está preestablecida para la educación, pero estamos desordenados a todo nivel». Además, enfatizó la crítica con respecto a los casos de ‘vacunados VIP’: «Hay muchos responsables de esto. Empezando desde los conductores de Ministerios de Salud, y en segundo término, de la ciudadanía. Si no soy del grupo de riesgo, no tengo ni que pedir la vacuna. Este lío no escapa al común imaginario, al concepto social que tenemos, desde nuestra dirigencia hasta nosotros como ciudadanos».