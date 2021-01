Desde este lunes comenzó la vacunación en el Hospital Enfermeros Argentinos con 300 dosis para el departamento, los primeros implicados serán el personal esencial, que implica a quienes trabajan en la guardia y en terapia intensiva. Las próximas dosis para completar esta primera campaña llegarían entre febrero y marzo.

Después de las campañas de vacunación en el Gran Mendoza, durante la semana anterior, y en otros departamentos del sur de la provincia, en el día de hoy empezaron a vacunar al personal esencial de General Alvear. Y, según el Doctor Gómez Parra (Director del Hospital), la primera dosis será aplicada por completo en una semana: «Es una cuestión técnica, por la cantidad de personal. La gente que viene a la guardia el lunes, no es la misma que el martes y así sucesivamente».

«En esta primera instancia llegaron 300 dosis, la aplicación va a ser escalonada. La prioridad es la gente de la guardia y de terapia intensiva», explicó Juan José Castro.

En cuanto a la próxima aplicación para completar el calendario, el Coordinador del área de salud departamental, detalló: «Esta es como todas las vacunas, tiene un intervalo mínimo (21 días), pero no uno máximo. No se puede hacer a los 20 días, pero de los 21 en adelante no hay problemas si se hace a los 30, 40 o 50 días».

Con respecto a esta segunda entrega, el Dr. Fabio Gómez Parra expresó: «Según el Ministerio de Salud, entre febrero y marzo, podríamos completar el calendario». Además, el Director del Hospital también se refirió a la cantidad de vacunas que requiere el departamento: «La necesidad total del hospital es más de 500 empleados directos y unos 600 indirectos». Por otro lado, también afirmo que no es obligatorio aplicarse la vacuna, pero hasta el momento nadie se ha negado.

CORONAVIRUS EN ALVEAR

Gómez Parra analizó la situación que vive en el departamento con la pandemia del Covid-19. «La cantidad de casos viene subiendo un poco. Las fiestas eran preocupantes, no por las reuniones familiares que ya se venían juntando, sino por otro tipo de fiestas, donde hubo juventud que se junta sin cuidados», aseguró el Doctor y vaticinó: «Los resultados los vamos a tener más adelante».

VACUNACIÓN SIN GUANTES

Con respecto a una de las polémicas que generó la llegada de la vacuna Sputnik V (los vacunadores aplicaban la dosis sin guantes), desde el Hospital informaron que el procedimiento de vacunación generalmente se realiza sin guantes cuando se hace en un lugar donde el vacunador pueda higienizarse las manos luego de cada persona que inyecta. Los guantes son para protección del personal que efectúa el proceso pero como se realiza en zonas limpias y piel sana, el guante no es necesario.

•L.A.